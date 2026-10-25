/शहडोल को सीएम की बड़ी सौगातः 9.77 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस; खेल, शिक्षा और रोजगार पर भी घोषणा

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को शहडोल पहुंचे, जहां उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया. मुख्यमंत्री ने जिले को 462 करोड़ रुपये के 134 विकास कार्यों की सौगात दी. साथ ही खेल, शिक्षा, सड़क और रोजगार से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं भी कीं.
मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2024 के 9 लाख 77 हजार 696 हितग्राहियों को 22 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक की बोनस राशि वितरित की. इस पहल का उद्देश्य वनवासी परिवारों की आजीविका को मजबूत करना और उनकी मेहनत का सम्मान करना है.
तेंदूपत्ता संग्राहकों को 75% बोनस, 32 लघु वनोपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और बैगा, भारिया एवं सहरिया बहनों को ₹1,500 की सहायता राशि दी जा रही है। शहडोल में बैगा परिवारों के लगभग 17,000 आवास बनाए गए और 28,000 घरों तक जल पहुँचाने का कार्य हुआ है। https://t.co/W4ZuYt0bdz
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 25, 2026
विकास कार्यों की सौगात
शहडोल जिले में 462 करोड़ रुपये की लागत के 134 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया. इसके साथ ही 22 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से बने वन मंडलाधिकारी कार्यालय का लोकार्पण भी किया गया.
मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री ने शहडोल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गीता भवन बनाने की घोषणा की. निजी सहभागिता से नई यूनिवर्सिटी खोलने की पहल के साथ गोहपारू में कॉलेज और आईटीआई तक सड़क निर्माण तथा विश्वविद्यालय के कॉलेज में सहशिक्षा व्यवस्था को लेकर भी घोषणाएं कीं.
रोजगार और प्रभावित परिवारों को राहत
हाथियों के हमले में मकान क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित परिवारों को वन विभाग के माध्यम से पक्के मकान और सुरक्षा के लिए फेंसिंग उपलब्ध कराने की घोषणा की गई. वहीं, शहडोल में स्टील फैक्ट्री से 4 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई. विचारपुर में खेल अधोसंरचना विकसित करने की भी बात कही गई. मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे में बोनस वितरण के साथ विकास, शिक्षा, खेल और रोजगार पर फोकस रहा. अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना अहम होगा.