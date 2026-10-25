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शहडोल को सीएम की बड़ी सौगातः 9.77 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस; खेल, शिक्षा और रोजगार पर भी घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल में 9.77 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 22.89 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस दिया. जिले को 462 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली. खेल, शिक्षा, सड़क और रोजगार से जुड़ी घोषणाएं भी कीं.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDI
Published: Oct 25, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 09:01 PM IST
शहडोल को सीएम की बड़ी सौगातः 9.77 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस; खेल, शिक्षा और रोजगार पर भी घोषणा
Image Credit: ZEE MEDIA

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