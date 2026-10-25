/शहडोल को सीएम की बड़ी सौगातः 9.77 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस; खेल, शिक्षा और रोजगार पर भी घोषणा

हाथियों के हमले में मकान क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित परिवारों को वन विभाग के माध्यम से पक्के मकान और सुरक्षा के लिए फेंसिंग उपलब्ध कराने की घोषणा की गई. वहीं, शहडोल में स्टील फैक्ट्री से 4 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई. विचारपुर में खेल अधोसंरचना विकसित करने की भी बात कही गई. मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे में बोनस वितरण के साथ विकास, शिक्षा, खेल और रोजगार पर फोकस रहा. अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना अहम होगा.