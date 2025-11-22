8 दिन से धधक रही कोयला माइंस! SCEL प्रबंधन की लापरवाही से करोड़ों का माल खाक

Shahdol Coal Yard Fire: शहडोल के सोहागपुर स्थित SCEL क्षेत्र की बघवार अंडरग्राउंड माइंस के बंकर कोल यार्ड में पिछले एक हफ्ते से आग धधक रही है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से इसको बुझाने के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया. करोड़ों रुपये मूल्य का कीमती कोयला धीरे-धीरे राख में तब्दील होता जा रहा है और आग की लपटें लगातार फैल रही हैं. इस घटना ने सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है और मजदूरों में आक्रोश भी बढ़ने लगा है.

सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि आग बुझाने के लिए रखा गया पानी का टैंकर भी खाली पड़ा है, जिससे साफ नजर आता है कि प्रबंधन केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है. मौके पर मौजूद कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन न तो समय पर पानी उपलब्ध करवा रहा और न ही फायर फाइटिंग के लिए किसी विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है. वहीं चारों ओर फैले धुएं से मजदूरों और आसपास के इलाकों में रहने वालों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं.

लापरवाही को लेकर सवाल

लगातार बढ़ते खतरे के बीच SCEL प्रबंधन केवल यह दावा कर रहा है कि उनके पास सुरक्षा मानकों और उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था है और आग लगना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे समय रहते नियंत्रण में कर लिया जाएगा. लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है. 8 दिनों से धधकती आग और करोड़ों के कोयले के नुकसान ने यह साफ साबित कर दिया है कि सुरक्षा मानकों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है. मजदूर और स्थानीय लोग लगातार इस हादसे में लापरवाही को लेकर सवाल उठा रहे हैं.



(रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल)

