शहडोल में गांव-गांव पहुंचे कलेक्टर, मौके पर ही सुलझाई 118 शिकायतें, बैठकर सुनीं लोगों की समस्याएं

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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में लोगों को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के तहत काफी राहत मिल रही है. प्रशासन का मकसद सरकारी योजनाओं का फायदा समाज के सबसे पिछड़े वर्गों तक पहुंचाना और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान करना है. इसी पहल के तहत सोहागपुर जनपद पंचायत की 12 ग्राम पंचायतों में कलेक्टर पार्थ जायसवाल और SDM अमृता गर्ग की मौजूदगी में जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए. अभियान के दौरान ग्रामीणों से कुल 412 आवेदन मिले. संवेदनशील रवैया अपनाते हुए कलेक्टर ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और 118 आवेदनों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया.
कलेक्टर मौके पर ही सुलझाई गईं 118 शिकायतें
दरअसल, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के तहत प्रशासन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए शहडोल के गांवों तक पहुंच रहा है. कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के लिए उनके बीच बैठकर बात की, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी पढ़ाई और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछा, और हॉस्टल, आंगनबाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकान और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया. इस जन-संपर्क कार्यक्रम के दौरान कुल 412 आवेदन मिले.
छात्रावास, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण
कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के लिए उनसे सीधे बातचीत की और मौके पर ही हल हो सकने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया. बाकी मामलों के लिए उन्होंने संबंधित विभागों को तय समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अपने दौरे के दौरान उन्होंने बच्चों से उनकी शिक्षा और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता की जांच की और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया.
जमीन पर उतरा प्रशासनिक अमला
SDM अमृता गर्ग के अनुसार सोहागपुर ब्लॉक की 12 ग्राम पंचायतों में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम के दौरान कुल 412 आवेदन प्राप्त हुए. 118 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी आवेदनों के जल्द समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए. जन विश्वास अभियान' के माध्यम से प्रशासन का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे. इसी उद्देश्य के साथ शहडोल में लगातार जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
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