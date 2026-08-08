शहडोल में गांव-गांव पहुंचे कलेक्टर, मौके पर ही सुलझाई 118 शिकायतें, बैठकर सुनीं लोगों की समस्याएं

छात्रावास, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के लिए उनसे सीधे बातचीत की और मौके पर ही हल हो सकने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया. बाकी मामलों के लिए उन्होंने संबंधित विभागों को तय समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अपने दौरे के दौरान उन्होंने बच्चों से उनकी शिक्षा और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता की जांच की और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया.