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शहडोल में गांव-गांव पहुंचे कलेक्टर, मौके पर ही सुलझाई 118 शिकायतें, बैठकर सुनीं लोगों की समस्याएं

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के तहत शहडोल प्रशासन आम लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए गांवों तक पहुंच रहा है. कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सोहागपुर जनपद की 12 ग्राम पंचायतों में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से सीधी बातचीत की.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 08, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:55 AM IST
शहडोल में गांव-गांव पहुंचे कलेक्टर, मौके पर ही सुलझाई 118 शिकायतें, बैठकर सुनीं लोगों की समस्याएं

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