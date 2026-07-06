शहडोल में प्रशासनिक तानाशाही, आदिवासी महिला सरपंच का आरोप, जिला पंचायत CEO ने की गाली-गलौज

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CEO Incident Behavior With Sarpanch-मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां जनपद पंचायत सोहागपुर के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बोडरी की आदिवासी महिला सरपंच गनेसिया कोल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति पर अमर्यादित व्यवहार और गाली-गलौज करने की संगीन आरोप लगाया है. इस घटना से आहत होकर पीड़ित महिला सरपंच ने शहडोल संभाग के कमिश्नर से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.
चार महीनों से नहीं है सचिव
शिकायत के अनुसार, बोडरी ग्रामी पंचायत में पिछले चार महीनों से पंचायत सचिव का पद खाली पड़ा है. सचिव न होने के कारण ग्रामीणों के जरूरी दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं और क्षेत्र के तमाम विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं. इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए महिला सरपंच अपने एक सहयोगी के साथ जिला मुख्यालय स्थित सीईओ कार्यालय पहुंची थी. उनका उद्देश्य अधिकारी को जमीनी दिक्कतों से अवगत कराना था.
सीईओ भड़के, गाली-गलौज की
महिला सरपंच का आरोप है कि जब वे अपनी बात लेकर सीईओ के कक्ष में गईं, तो अधिकारी शिवम प्रजापित समस्या सुनने के बजाय अचानक भड़क गए. उन्होंने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और गाली-गलौज की, बल्कि दफ्तर से बाहर निकल जाने को कहते हुए मारपीट की धमकी भी दे डाली. समस्या का समाधान मिलने के बजाय सरेआम हुए इस अपमान से महिला सरपंच मानसिक रूप से बेहद प्रताड़ित महसूस कर रही हैं.
पीड़ित ने कमिश्नर कार्यालय में की शिकायत
इस घटना के तुरंत बाद पीड़ित सरपंच ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मामले की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है. इस वाकये के बाद से स्थानीय आदिवासी समाज और अन्य जनप्रतिनिधियों में प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ भारी आक्रोश है. फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अब देखना होगा कि सरकार इस दबंग अधिकारी पर क्या एक्शन लेती है.
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