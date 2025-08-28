MP News: शहडोल की पंचायत में फिर 'डिजिटल' घोटाला, 2 पेज के बने 4000 रुपए
MP News: शहडोल की पंचायत में फिर 'डिजिटल' घोटाला, 2 पेज के बने 4000 रुपए

Shahdol News: शहडोल जिले में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है, इस बार यहां 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का बिल लगाया गया है, जबकि इससे पहले भी शहडोल में ड्राई फ्रूट घोटाला आया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:17 AM IST
फिर चर्चा में शहडोल जिला
फिर चर्चा में शहडोल जिला

Shahdol District Scam: ड्राई फ्रूट घोटाले के बाद शहडोल जिला एक बार फिर नए घोटाले को लेकर चर्चा में है. इस बार तो यहां कुछ ऐसा हुआ है, जिसे सुनकर हर कोई यही कहेगा कि यह तो बड़ी बात है. क्योंकि यहां एक तरह से डिजिटल घोटाला हुआ है, जहां फिर से सरकारी धन के दुरुपयोग करने की बात सामने आई है. यहां दो पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का बिल पास कर उसका भुगतान भी कर दिया गया, ऐसे में जैसे ही यह बिल सामने आया तो मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. जबकि इससे पहले शहडोल जिले में ड्राई फ्रूट घोटाले की भी बात सामने आई थी, जहां एक दो घंटे के कार्यक्रम में अधिकारी 19 हजार के ड्राई फ्रूट खा गए थे. 

शहडोल की कुदरी पंचायत का मामला 

यह मामला शहडोल जिले की जयसिंहनगर जनपद पंचायत में आने वाले कुदरी गांव का बताया जा रहा है. यहां पंचायत ने दो पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का बिल पास कर उसका भुगतान भी कर दिया, जिससे पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि राज फोटोकॉपी सेंटर और डिजिटल स्टूडियो नाम की दुकान के बिल के अनुसार, दो पन्नों की फोटोकॉपी की दर 2000 रुपए प्रति कॉपी दिखाई गई है. यानी सिर्फ दो कागज की कॉपी कराने पर ग्राम पंचायत ने 4000 रुपए खर्च दिखा दिए, जबकि फोटोकॉपी करवाने की सामान्य कीमत 1 से 2 रुपए के बीच होती है, लेकिन यह तो कई हजार गुना अधिक है. 

ये भी पढ़ेंः पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया

सरपंच-सचिव ने दी थी मंजूरी

सबसे हैरानी की बात यह है कि इस फर्जी बिल को पंचायत की सरपंच चंद्रवती सिंह और तत्कालीन सचिव गुलाब सिंह ने बिना जांच के ही अनुमोदित कर भुगतान भी कर दिया. वहीं अब जब मामला सामने आया तो उन्होंने साफ कहा कि 'मुझे इस बिल की जानकारी नहीं है, सचिव ने जो भी दस्तावेज लाकर हस्ताक्षर कराए, मैंने कर दिए, इसलिए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, इस मामले में अब मैं जिले के अधिकारियों से बात करूंगी. वहीं जब इस मुद्दे पर गांव के सचिव हेमराज कहार से बात की गई तो उनका कहना था कि वह हाल ही में पंचायत में आए हैं, जब यह मामला हुआ था तब वह पंचायत के सचिव नहीं थे. इसलिए उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है. 

दुकानदार को भी याद नहीं

मामले में बिल जिस दुकान से जारी किया गया है, उसका नाम है 'महाराज फोटोकॉपी सेंटर' इसके संचालक का कहना है कि 'ग्राम पंचायत के ज्यादातर दस्तावेजी काम मेरी दुकान से होते हैं हो सकता है यह फोटोकॉपी भी हमारे यहां से ही हुई हो, लेकिन किस पेज के लिए 2000 रुपए का बिल लिया गया इसकी जानकारी नहीं है. वहीं शहडोल कलेक्टर केदार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा 'संभवतः बिल में दर की जगह मात्रा और मात्रा की जगह दर लिख दी गई होगी, जिससे यह एक गलती हो सकती है. हालांकि, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि इस सफाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, उनका कहना है कि यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का हिस्सा है. 

ये भी पढ़ेंः प्रिंसिपल की करतूत का पर्दाफाश! चापरासियों से खेतों में करवा रहे थे काम, हुआ एक्शन

shahdol newsshahdol district scam

