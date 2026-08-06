चिकन बनाने को लेकर बेटे ने खोया आपा...मां पर किया हमला, बचाने आए पिता की मौत

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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सिर्फ ₹500 की चिकन पार्टी एक परिवार के लिए जानलेवा त्रासदी बन गई. जयसिंहनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले देवरा गांव में चिकन बनाने को लेकर हुआ एक मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही माता-पिता पर हमला कर दिया. इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है और वह अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मामला दर्ज किया है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.
चिकन बनाने को लेकर बेटे ने माता-पिता पर किया हमला
दरअसल, देवरा गांव के रहने वाले दउआ दिन भर की मेहनत-मजदूरी के बाद घर लौटे थे और अपनी पत्नी यशोदा और बेटे अंजू के साथ समय बिता रहे थे. परिवार के साथ खुशी का पल बिताने की इच्छा से पिता ने बेटे को चिकन लाने के लिए ₹500 दिए. चिकन लेकर लौटने पर बेटे ने उसे खुद पकाने की जिद की. मां ने मना किया, उन्हें डर था कि बेटा खाना खराब कर देगा, और इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई. झगड़ा तेजी से बढ़ गया और गुस्से में आकर बेटे ने अपनी मां पर हमला कर दिया. जब पिता ने मां को बचाने की कोशिश की, तो वे भी बेटे के हमले का शिकार हो गए. दोनों को गंभीर चोटें आईं. परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई. मां का इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर है.
पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलने पर जयसिंहनगर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घर के एक मामूली झगड़े ने पल भर में पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.
छतरपुर में क्षत- विक्षत शव मिलने से सनसनी
इस बीच, छतरपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पत्नी ने एक दिन पहले हुए विवाद के बाद हत्या की आशंका जताई है. कूरियर का काम करने वाले राकेश खरे का शव सटई रोड स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला. सूचना मिलने पर सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. मृतक की पत्नी ने बताया कि एक दिन पहले पड़ोस की कुछ महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा-पाठ को लेकर बहस हुई थी. आरोप है कि इसके बाद कुछ लोग उनके घर आए और गेट में तोड़-फोड़ की थी. उसका यह भी कहना है कि झगड़े में शामिल लोगों ने उसके पति को जान से मारने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी.
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