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चिकन बनाने को लेकर बेटे ने खोया आपा...मां पर किया हमला, बचाने आए पिता की मौत

Shahdol Crime News: शहडोल जिले के जयसिंहनगर इलाके के देवरा गांव में चिकन पकाने को लेकर हुए झगड़े के बाद एक बेटे ने अपने ही माता-पिता पर हमला कर दिया. इस हमले में पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 06, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:33 PM IST
चिकन बनाने को लेकर बेटे ने खोया आपा...मां पर किया हमला, बचाने आए पिता की मौत

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