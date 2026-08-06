चिकन बनाने को लेकर बेटे ने खोया आपा...मां पर किया हमला, बचाने आए पिता की मौत

चिकन बनाने को लेकर बेटे ने माता-पिता पर किया हमला

दरअसल, देवरा गांव के रहने वाले दउआ दिन भर की मेहनत-मजदूरी के बाद घर लौटे थे और अपनी पत्नी यशोदा और बेटे अंजू के साथ समय बिता रहे थे. परिवार के साथ खुशी का पल बिताने की इच्छा से पिता ने बेटे को चिकन लाने के लिए ₹500 दिए. चिकन लेकर लौटने पर बेटे ने उसे खुद पकाने की जिद की. मां ने मना किया, उन्हें डर था कि बेटा खाना खराब कर देगा, और इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई. झगड़ा तेजी से बढ़ गया और गुस्से में आकर बेटे ने अपनी मां पर हमला कर दिया. जब पिता ने मां को बचाने की कोशिश की, तो वे भी बेटे के हमले का शिकार हो गए. दोनों को गंभीर चोटें आईं. परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई. मां का इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर है.