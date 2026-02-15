Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3110582
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhशहडोल

एक क्लिक और खाली हो गया बैंक अकाउंट, Google पर नंबर ढूंढना पड़ा महंगा, ठगों ने उड़ाए 1.59 लाख रुपए

MP News: शहडोल से ऑनलाइन ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गूगल नंबर ने परिवार की मेहनत की कमाई को पलभर में खत्म कर दिया. ठगों ने पीड़ित परिवार को 1 लाख 59 हजार रुपये का चूना लगाया है.

 

|Last Updated: Feb 15, 2026, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

shahdol news
shahdol news

Shahdol News: अगर आप भी गूगल का इस्तेमाल किसी का नंबर सर्च करने के लिए उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाए. ऐसा करने से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं और पलभर में आपके खाते से लाखों रूपए गायब हो सकते हैं. ऐसा हा कुछ हुआ है शहडोल में रहने वाले एक परिवार के साथ. गूगल से डॉक्टर का नंबर सर्च करना उन्हें इतना भारी पड़ गया कि उनके बैंक अकाउंट से 1 लाख 59 हजार रुपये उड़ गए हैं. अब पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से न्याय और रकम वापसी की गुहार लगा रहा है.

गूगल के जरिए ठगी
मामला शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र का है जहां गूगल के जरिए किया गया ऑनलाइन ठगी ने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक शिक्षके के बेटे का हड्डी का इलाज नागपुर में चल रहा था. हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मां ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च किया. उन्हें ये नहीं पता था कि गूगल पर मिलने वाला नंबर उन्हें ठगों से कनेक्ट करवा देगी. मां ने नंबर पर डायल किया लेकिन कॉल असली डॉक्टर को लगने की बजाय ठगों के पास पहुंच गया. 

ऐप डाउनलोड और सारा खेल खत्म
ठगों ने मां आरती सिंह  से डॉक्टर का स्टाफ बनकर बात की और अपॉइंटमेंट  के लिए एक ऐप डाउनलोड करने को कहा. महिला ने ऐप डाउनलोड किया और ठगों ने बारी-बारी से खाते से रकम निकालनी शुरू कर दी. पहली दो बारी में 50-50 हजार रुपये निकाले गए और फिर 59 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. इस तरह कुल 1 लाख 59 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित परिवार अब लगा रहा गुहार
महिला द्वारा अनजाने में की गई इस गलती से परिवार की मेहनत की कमाई चली गई और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी नहीं लगा. अब पीड़ित पिता ठगी की रकम वापसी और बेटे के इलाज के लिए  अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि हमें ठगी की शिकायत प्राप्त हुई है और और मामले की जांच साइबर सेल के माध्यम से की जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गूगल पर किसी भी अनजान नंबरों से संपर्क करने में सावधानी बरते वहीं अनजान लिंक या ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसका वैरीफिकेशन जरूर करें. रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शहडोल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Latest Shahdol News

Trending news

Latest Shahdol News
Google पर नंबर ढूंढना पड़ा महंगा, ठगों ने उड़ाए 1.59 लाख रुपए; इस तरह से हुई ठगी
Khajrana Ganesh Temple
खजराना मंदिर में गैंगस्टर की एंट्री पर बवाल, गार्ड बर्खास्त-एजेंसी पर जुर्माना...
Morena News Hindi
आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला ने गुस्से में तमतमाते हुए कर्मचारी की चप्पलों से की कुटाई
jabalpur news
श्मशानघाट के महादेव...सिर्फ एक बार पूजा करने पहुंचती हैं महिलाएं, जानें मान्यता
bhopal news
टीम इंडिया की जीत के लिए उज्जैन में विशेष हवन-पूजन, भोपाल में जश्न का माहौल
chhattisgarh news
नई टीम बनने के बाद इस दिन होगी छत्तीसगढ़ BJP की बड़ी बैठक, बनेगा मास्टर प्लान
Chatarpur News
बागेश्वर धाम में गूजेंगी शहनाई, 300 जोड़ों की शादी...सात समंदर पार से आएंगे मेहमान
bhopal news
देश को मिलेगा पहला किन्नर शंकराचार्य, भोपाल में होगा पट्टाभिषेक, 200 ट्रांसजेंडर...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में आज से विक्रमोत्सव का शुभारंभ, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, पढ़ें 15 फरवरी की खबरें
mandla news
देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी! मिलेट फेस्टिवल में बवाल, किताब बेचने पर विरोध; जानें मामला