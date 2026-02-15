एक क्लिक और खाली हो गया बैंक अकाउंट, Google पर नंबर ढूंढना पड़ा महंगा, ठगों ने उड़ाए 1.59 लाख रुपए

Shahdol News: अगर आप भी गूगल का इस्तेमाल किसी का नंबर सर्च करने के लिए उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाए. ऐसा करने से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं और पलभर में आपके खाते से लाखों रूपए गायब हो सकते हैं. ऐसा हा कुछ हुआ है शहडोल में रहने वाले एक परिवार के साथ. गूगल से डॉक्टर का नंबर सर्च करना उन्हें इतना भारी पड़ गया कि उनके बैंक अकाउंट से 1 लाख 59 हजार रुपये उड़ गए हैं. अब पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से न्याय और रकम वापसी की गुहार लगा रहा है.

गूगल के जरिए ठगी

मामला शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र का है जहां गूगल के जरिए किया गया ऑनलाइन ठगी ने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक शिक्षके के बेटे का हड्डी का इलाज नागपुर में चल रहा था. हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मां ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च किया. उन्हें ये नहीं पता था कि गूगल पर मिलने वाला नंबर उन्हें ठगों से कनेक्ट करवा देगी. मां ने नंबर पर डायल किया लेकिन कॉल असली डॉक्टर को लगने की बजाय ठगों के पास पहुंच गया.

ऐप डाउनलोड और सारा खेल खत्म

ठगों ने मां आरती सिंह से डॉक्टर का स्टाफ बनकर बात की और अपॉइंटमेंट के लिए एक ऐप डाउनलोड करने को कहा. महिला ने ऐप डाउनलोड किया और ठगों ने बारी-बारी से खाते से रकम निकालनी शुरू कर दी. पहली दो बारी में 50-50 हजार रुपये निकाले गए और फिर 59 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. इस तरह कुल 1 लाख 59 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई.

पीड़ित परिवार अब लगा रहा गुहार

महिला द्वारा अनजाने में की गई इस गलती से परिवार की मेहनत की कमाई चली गई और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी नहीं लगा. अब पीड़ित पिता ठगी की रकम वापसी और बेटे के इलाज के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि हमें ठगी की शिकायत प्राप्त हुई है और और मामले की जांच साइबर सेल के माध्यम से की जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गूगल पर किसी भी अनजान नंबरों से संपर्क करने में सावधानी बरते वहीं अनजान लिंक या ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसका वैरीफिकेशन जरूर करें. रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

