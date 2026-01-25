Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhशहडोल

शहडोल में धान घोटाला! सरकारी बोरियों से अनाज की जगह निकले ईंट और पत्थर, वेयरहाउस में मचा हड़कंप

Shahdol News:मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से सरकारी धान खरीदी व्यवस्था को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. खोहरी खन्नौधी में स्थित सिंह वेयरहाउस में धान की बोरियों से अनाज की जगह ईंट और पत्थर निकलने का मामला उजागर हुआ है. मामला सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:13 PM IST
Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से सरकारी धान खरीदी व्यवस्था को लेकर एक वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां धान की बोरियों में अनाज की जगह ईंट और पत्थर निकल रहे हैं. मामला सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. मामला शहडोल जिले के खोहरी खन्नौधी में स्थित सिंह वेयरहाउस का है. 

वेयरहाउस में धान की एक बड़ी खेप जमा करने लाई गई थी. इन बोरियों पर कुआं-अंकौरी स्थित अनुसुइया स्व-सहायता समूह का टैग लगा हुआ था. नियमानुसार जब गोदाम सर्वेयर ने बोरियों की जांच शुरू की तो अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह गए. बोरियों में धान की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, और अनाज के बीच बड़े-बड़े पत्थर और ईंटों के टुकड़े भरे हुए थे.

1600 बोरियों में पाई गई गड़बड़ी 
यहीं नहीं धान में तय मानक 16.5 प्रतिशत से अधिक नमी भी पाई गई. सोनू ट्रांसपोर्ट के दो वाहनों से आई करीब 1600 बोरियों में यह गंभीर गड़बड़ी सामने आई. बताया जा रहा है कि इससे एक दिन पहले भी 53 बोरियों की एक लॉट में पत्थर निकलने पर उन्हें गोदाम में रखने से इनकार कर दिया गया था.

 किसानों और सरकार को भारी नुकसान

पूरे मामले को धान उपार्जन में नागरिक आपूर्ति निगम की बड़ी लापरवाही और मनमानी से जोड़कर देखा जा रहा है. सूचना मिलते ही मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और जिला आपूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी गई है. अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई संगठित गड़बड़ी? सरकारी खरीद प्रणाली में इस तरह की गड़बड़ी किसानों और सरकार दोनों के लिए बड़ा नुकसान है.  मामला सामने आने के बाद अधिकारियों का कहना है कि कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगा.

