जिम में दे दनादन, गाने की आवाज कम करने की बात पर विवाद, डंबल से किया लहूलुहान

Shahdol Gym Fight Case: शहडोल शहर के एक होटल में संचालित जिम के भीतर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. जिम में एक्सरसाइज के दौरान साउंड कम करने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में मारपीट में बदल गया. तीन युवकों ने मिलकर एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक के सिर में गहरी चोट आई है. पूरी घटना जिम में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका फुटेज अब जांच का आधार बना है.

यह पूरा मामला शहडोल शहर के एक होटल में स्थित जिम का बताया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, जिम में वर्कआउट के दौरान तेज आवाज में गाने बज रहे थे. इसी दौरान वहां मौजूद एक युवती ने साउंड कम करने की बात कही. इस पर दो युवक युवती से बहस करने लगे. उसी दौरान ऋषि मिश्रा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए युवती से बहस न करने की समझाइश दी. यही बात आरोपियों को नागवार गुजरी और विवाद ने भयानक रूप ले लिया.

जिम में फैली दहशत

बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद जितेन्द्र सिंह, किशन सिंह और उनके एक अन्य अज्ञात साथी ने मिलकर जिम के अंदर ही ऋषि मिश्रा के साथ जमकर मारपीट की. हमलावरों ने डंबल से ऋषि मिश्रा के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हो गया. जब युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसके साथ भी धक्का-मुक्की की. घटना के बाद जिम में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद घायल ऋषि मिश्रा ने कोतवाली शहडोल पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जितेन्द्र सिंह, किशन सिंह और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिम में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. फुटेज के आधार पर घटना की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

