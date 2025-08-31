जब विधायक-सांसद ही कर रहे ट्रांसफर तो उन्हें ही प्रशासन चला लेने दो, हाईकोर्ट ने लगाई नेताओं को फटकार
Shahdol News: शहडोल में हुए पंचायत सचिवों के ट्रांसफर वाले मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि जब विधायक-सांसद और पार्टी के नेता ही ट्रांसफर करा रहे हैं तो उन्हें ही कोर्ट और प्रशासन चलाने के लिए दे दिया जाए. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:13 PM IST
Shahdol Panchayat Secretary Transfers: शहडोल जिले में पंचायत सचिवों के बड़े पैमाने पर हुए तबादलों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जब विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी ही ट्रांसफर करा रहे हैं तो इन्हें ही प्रशासन और कोर्ट में बैठा दिया जाए.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, 13 जून 2025 को जिला पंचायत सीईओ ने 81 पंचायत सचिवों का ट्रांसफर किया था. इसके बाद एक प्रशासनिक नोटशीट वायरल हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि इन तबादलों में स्थानीय सांसद, विधायक, उपमुख्यमंत्री, नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक की सिफारिशें दर्ज हैं.

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सरदाना और जस्टिस विनय सरफ की बेंच ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नेताओं की सिफारिशें प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती हैं. याचिकाकर्ता शहडोल निवासी दुर्गा प्रसाद तिवारी की ओर से अधिवक्ता रक्षा श्रीवास्तव और साक्षी गुप्ता ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि ट्रांसफर नीति 2025 के अनुसार केवल प्रभारी मंत्री की स्वीकृति आवश्यक है, जबकि इन तबादलों में नेताओं के दबाव में कार्रवाई हुई है.

हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है. हाईकोर्ट का कहना है कि अगर नेताओं के कहने पर तबादले किए जा रहे हैं, तो इन्हें ही प्रशासनिक जगह और कोर्ट में बैठा दिया जाए.

रिपोर्ट- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी. जी मीडिया, शहडोल

