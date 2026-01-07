Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3066578
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शहडोल मेडिकल कॉलेज में खौफनाक मंजर, नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा, निचला हिस्सा बुरी तरह घसीटा

Shahdol News: शहडोल के बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आवारा कुत्तों ने एक नवजात बच्चे के शव को बुरी तरह नोच डाला. इस घटना ने हेल्थकेयर सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहडोल मेडिकल कॉलेज में खौफनाक मंजर, नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा, निचला हिस्सा बुरी तरह घसीटा

Shahdol News:  मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज कैंपस में हुई एक भयानक घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर के पास खुले में पड़े एक नवजात बच्चे के शव को आवारा कुत्ते नोंचते हुए देखे गए. हालात इतने भयानक थे कि बच्चे के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह शव को कुत्तों से छुड़ाया.

नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा
इस अमानवीय घटना का एक वीडियो किसी व्यक्ति ने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया और अब यह सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो को अभी तक आधिकारिक तौर पर वेरिफ़ाई नहीं किया गया है, लेकिन इसमें दिखाए गए दृश्यों से मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा, निगरानी और साफ़-सफ़ाई सिस्टम पर गंभीर सवाल उठते हैं. वायरल वीडियो के मुताबिक, कुत्ते मर्चुरी के पास खुले इलाके में पड़े एक नवजात बच्चे के शव को घसीट रहे थे. जब तक लोग वहां पहुंचे, कुत्तों ने बच्चे के शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरह से नोच डाला था. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल में कंबल और चादर के पैसे दे रहे हैं मरीज, कड़कड़ाती ठंड में वसूले जा रहे हैं पैसे

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कामकाज पर गंभीर सवाल
इस घटना ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई बाहरी व्यक्ति मुर्दाघर जैसे संवेदनशील और सुरक्षित इलाके में लाश कैसे फेंक पाया? अगर शव हॉस्पिटल की थी, तो उसके साइंटिफिक निपटारे के लिए सही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं: पहला कि किसी ने सामाजिक बदनामी या शर्म के डर से नवजात बच्चे को वहां छोड़ दिया हो, और दूसरा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने मृत शिशुओं की लाशों को संभालने में घोर लापरवाही बरती हो. अब यह देखना बाकी है कि जांच से क्या सच्चाई सामने आती है, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई की जाती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

shahdol newsmp news

Trending news

shahdol news
शहडोल मेडिकल कॉलेज में खौफनाक मंजर, नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा, निचला हिस्सा...
Mohan Yadav
MP सरकार का बंपर तोहफा, 2599 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति; 132 गांवों को होगा फायदा
mp news
दांत पीले, सफेद बाल...खंडवा के 7 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर लोग
Madhya Pradesh Weather
बर्फीली हवा, कंबल में दुबके लोग, राहत की उम्मीद नहीं.. इस साल क्यों पड़ रही इतनी ठंड
sukma news
सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका: 64 लाख के इनामी 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर
raipur news
रायपुर में बड़ी ठगी, पहले दिए 30 हजार का प्रॉफिट, फिर 2 करोड़ लेकर फरार
bhopal news
एम्स भोपाल में बिना काटा-पीटी के होगा पोस्टमार्टम, 30 मिनट में खुलेगा मौत का राज
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैन! SUDA ने जारी की सख्त गाइडलाइंस
ujjain news
पतंग उत्सव को लेकर उज्जैन पुलिस की पहल, जानलेवा मांझे से बचाएगा एंटी डोर प्रोटेक्टर
mp news
एमपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 64 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें लिस्ट