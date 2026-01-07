शहडोल मेडिकल कॉलेज में खौफनाक मंजर, नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा, निचला हिस्सा बुरी तरह घसीटा

Shahdol News: शहडोल के बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आवारा कुत्तों ने एक नवजात बच्चे के शव को बुरी तरह नोच डाला. इस घटना ने हेल्थकेयर सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Trending Photos
Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज कैंपस में हुई एक भयानक घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर के पास खुले में पड़े एक नवजात बच्चे के शव को आवारा कुत्ते नोंचते हुए देखे गए. हालात इतने भयानक थे कि बच्चे के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह शव को कुत्तों से छुड़ाया.
नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा
इस अमानवीय घटना का एक वीडियो किसी व्यक्ति ने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया और अब यह सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो को अभी तक आधिकारिक तौर पर वेरिफ़ाई नहीं किया गया है, लेकिन इसमें दिखाए गए दृश्यों से मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा, निगरानी और साफ़-सफ़ाई सिस्टम पर गंभीर सवाल उठते हैं. वायरल वीडियो के मुताबिक, कुत्ते मर्चुरी के पास खुले इलाके में पड़े एक नवजात बच्चे के शव को घसीट रहे थे. जब तक लोग वहां पहुंचे, कुत्तों ने बच्चे के शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरह से नोच डाला था. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.
यह भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल में कंबल और चादर के पैसे दे रहे हैं मरीज, कड़कड़ाती ठंड में वसूले जा रहे हैं पैसे
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कामकाज पर गंभीर सवाल
इस घटना ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई बाहरी व्यक्ति मुर्दाघर जैसे संवेदनशील और सुरक्षित इलाके में लाश कैसे फेंक पाया? अगर शव हॉस्पिटल की थी, तो उसके साइंटिफिक निपटारे के लिए सही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं: पहला कि किसी ने सामाजिक बदनामी या शर्म के डर से नवजात बच्चे को वहां छोड़ दिया हो, और दूसरा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने मृत शिशुओं की लाशों को संभालने में घोर लापरवाही बरती हो. अब यह देखना बाकी है कि जांच से क्या सच्चाई सामने आती है, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई की जाती है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!