कोर्ट में चल रहा था भरण-पोषण का केस, बाहर पति ने दे दिया पत्नी को 'तीन तलाक'

Shahdol News-शहडोल में मुस्लिम युवक ने कई लोगों के सामने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया. कोर्ट में भरण-पोषण का मामला चल रहा है, इसी बीच आरोपी ने तीन तलाक बोलकर निकाह तोड़ दिया. आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:52 PM IST
Husband Gave Triple Talaq to Wife-मध्यप्रदेश के शहडोल ने हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक ने सरेआम पत्नी को तीन तलाक दे दिया. तीन बार तलाक कहकर तलाक देने वाले पति के खिलाफ जैतपुर थाने में मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला जैतपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है. 

3 साल पहले हुई थी शादी
पुलिस के अनुसार, पीड़िता का निकाह 5 नवंबर 2022 को मोहम्मद सलील निवासी केशवाही गांव के साथ हुआ था. शादी के कुछ समय के बाद से ही पति महिला को प्रताड़ित करने लगा, जिसके चलते वह अपने मायके आ गई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पति द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान और प्रताड़ित किया जाता था. 

कोर्ट के बाहर दिया तीन तलाक
इसके बाद पीड़िता ने अपने भरण-पोषण के लिए जैतपुर न्यायालय में प्रकरण भी प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है. इसी बीच 23 दिसंबर को आरोपी पति ने पीड़िता के भाई और पिता के सामने तीन बार तलाक बोल दिया और शादी खत्म करने की बात कही. परिजनों ने आरोपी को समझाने का भी प्रयास किया लेकिन आरोपी ने अपने बयान को दोहराया. 

पीड़ता ने दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता का कहना है कि आरोपी पति ने तीन तलाक अन्य लोगों के सामने भी कहा जिन्होंने पुलिस के सामने इसकी पुष्टी की है. समझाइश के बाद भी न मानने पर पीड़िता ने थाना जैतपुर पहुंचकर मामला दर्ज कराया है. पुलिस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. 

मामले की जांच जारी
इस मामले को लेकर जैतपुर थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है. आगे की वैधानिक कार्रवाई जल्द की जाएगी. पुलिस का कहना है कि कानून के तहत पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

