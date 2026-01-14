Advertisement
पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत.. तो आहत हुआ पति, अगली सुबह फांसी लगाकर दे दी जान

MP News: शहडोल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने सिर्फ इसलिए खुद को मौत से गले लगा लिया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की शिकायत से ठेस पहुंची थी. इस दर्द को वो संभाल नहीं पाया और फांसी लगाकर जान दे दी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:38 PM IST
Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति अपनी पत्नी से परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया है. पत्नी से विवाद और पुलिस में शिकायत दर्ज होने से आहत रामनारायण कहार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. घरेलू विवाद का इतना दर्दनाक अंत होगा इस बात की जानकारी इलाके में किसी को नहीं थी. 

पत्नी की शिकायत से आहत हुआ पति
मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के तहसील कार्यालय का है जहां सामने किराए के मकान में रहने वाले 34 वर्षीय रामनारायण कहार ने खुद को मौत से गले लगा लिया है. रामनारायण एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्यून के पद पर कार्यरत थे जिन्होंने पत्नी की शिकायत से आहत होकर खौफनाक कदम उठाया है. 

पति पत्नि में रोजाना होता था विवाद
जानकारी सामने आई कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 12 जनवरी को पत्नि ने थाने में मारपीट की  शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने केस दर्ज भी किया लेकिन शिकायत दर्ज होने की खबर पाते ही रामनारायण रूप से टूट गया और अगली सुबह यह खौफनाक कदम उठा लिया. शहडोल एएसपी अभिषेक दिवान ने बताया कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

घरेलू विवादों में मानसिक तनाव
घरेलू विवाद में मानसिक तनाव का केस धीरे-धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में विवादों को समय रहते सुलझाना, काउंसलिंग और बातों को साझा करना बेहद जरूरी है. अगर इन मुद्दों को समय से नहीं सुलझाया गया तो ये वक्त के साथ और बढ़ती जाती हैं. रिपोर्ट:पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

