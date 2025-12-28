खाना नहीं बना तो हैवान बना पति, लाठी से पीट-पीटकर पत्नी की निर्मम हत्या, दिल दहला देने वाली घटना

Shahdol Husband Wife News: शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के बरहा गांव का ये मामला है. 21 दिसंबर को आरोपी पति दिनेश सिंह गोंड खुद थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी शांति बाई की बीमारी से मौत हो गई है. सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले. जिसके बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि महिला की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि गंभीर मारपीट के कारण हुई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि घटना वाले दिन पत्नी मिट्टी से आंगन लीप रही थी. इसी दौरान खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ, जो हिंसा में बदल गया. सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि इस दौरान दंपती की नाबालिग बेटी भी घर में मौजूद थी. बच्ची ने पिता से मां को न मारने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी ने किसी की नहीं सुनी और पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस जांच में जुटी

हत्या के बाद आरोपी करीब सात दिनों तक पुलिस को गुमराह करता रहा. कभी बीमारी से मौत तो कभी बयान बदलकर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा. आखिरकार सख्त पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी दिनेश सिंह गोंड के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी को भेजा जेल

खाना बनाने जैसे मामूली विवाद में एक मां की जान चली गई और एक मासूम बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया. शहडोल पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट