‘पैसा दो तभी इलाज और मुलाकात...', शहडोल जेल में कैदी की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

Shahdol Jail News: शहडोल जेल में 31 वर्षीय कैदी अभिषेक साहू की मौत ने जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं परिजनों का आरोप है कि इलाज और मुलाकात के लिए पैसे की मांग की जाती थी. गंभीर बीमारी के बावजूद समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण अभिषेक की अस्पताल जाते समय मौत हो गई.

Oct 18, 2025, 09:55 AM IST
शहडोल जेल में कैदी की रहस्यमयी मौत
Shahdol Prisoner Death News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की जेल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, 31 वर्षीय कैदी अभिषेक साहू उर्फ अंसू की मौत हो गई. इसके बाद से जेल प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अभिषेक आबकारी एक्ट के एक मामले में शहडोल जेल में बंद था. बताया जा रहा है कि वह काफी दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन जेल प्रशासन ने उसकी सुध नहीं ली. परिजनों ने बताया कि अभिषेक को लंबे समय से टीबी जैसी गंभीर बीमारी थी. कई बार उन्होंने जेल प्रबंधन से इलाज की गुहार लगाई, लेकिन हर बार पैसे की मांग की गई. परिजनों का आरोप है कि जेल में “पैसा दो तो दवा और मुलाकात, वरना कुछ नहीं” की नीति अपनाई जाती थी. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पैसा देना बंद किया, तो बेटे को इलाज नहीं मिला और यही उसकी मौत की वजह बन गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, गंभीर रूप से बीमार अभिषेक को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते इलाज कराया गया होता, तो वह जिंदा होता. मामले पर जब जिला जेल प्रशासन से सवाल किया गया, तो जेल अधीक्षक सुनील बारखड़े ने कहा कि कैदी अभिषेक साहू काफी समय से बीमार था. उन्होंने बताया कि उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई. जेल प्रशासन ने इसे सामान्य मृत्यु बताया और किसी प्रकार की लापरवाही से इनकार किया.

परिजनों का जेल प्रशासन पर आरोप
पीड़ित कैदी के पिता ने कहा, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था. हमने जेल वालों से कहा इलाज कराओ, पर बोले पहले पैसा दो. जब पैसा देना बंद किया तो न दवा दी, न मिलने दिया. अगर समय पर इलाज करते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता. वहीं इस पूरे मामले पर जेल अधीक्षक सुनील बारखड़े का कहना है कि कैदी अभिषेक साहू की हालत पहले से खराब थी. हमने उसका इलाज कराया और अस्पताल भी भेजा था. उसकी मौत सामान्य परिस्थितियों में हुई है, किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई.
(रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल)

shahdol news

