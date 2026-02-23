शहडोल में लेडी नशा तस्कर का 'गेम ओवर', पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई!

Shahdol News: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में टेक्निकल ग्राउंड के पास रहने वाली एक कथित लेडी तस्कर शबनम बी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से बैन ओनरेक्स कफ सिरप की 730 बोतलें बरामद की गईं, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है. जिले में ड्रग तस्करी के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना

बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि शबनम बी बाहरी राज्यों से बैन ओनरेक्स कफ सिरप लाकर जिला मुख्यालय में युवाओं को सप्लाई कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्लानिंग के साथ छापेमारी की और आरोपी महिला को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.

ओनरेक्स कफ सिरप की 730 बोतलें ज़ब्त

पुलिस ने उसके पास से ओनरेक्स कफ सिरप की 730 बोतलें ज़ब्त कीं, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है. इसे जिले में अब तक का सबसे बड़ा एंटी-ड्रग ऑपरेशन माना जा रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी पहले भी गैर-कानूनी ड्रग तस्करी के मामलों में शामिल रह चुकी है. जांच में यह भी पता चला कि गैंग में बंटी, उसका बेटा, दामाद और एक अंतरराज्यीय नशा तस्कर समेत कई लोग शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

ड्रग डीलरों में दहशत

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंग से जुड़े पांच और संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कोतवाली थाना पुलिस की इस कार्रवाई से जिले भर के ड्रग डीलरों में दहशत फैल गई है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है और दावा कर रही है कि जिले में ड्रग के धंधे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

