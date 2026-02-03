Advertisement
युवाओं की नसों में जहर घोलने की तैयारी नाकाम, पुलिस ने पकड़ी नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप, 5 लोग गिरफ्तार

Shahdol News: नशीली दवाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शहडोल जिले की कोतवाली पुलिस ने 68 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस मामले में गहन जांच कर रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:39 AM IST
Narcotic Injections Seized In Shahdol: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है. इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस स्टेशन ने नशीले पदार्थों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी खेप जब्त की है. मुखबिर से मिली पक्की जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक जगह पर छापा मारा और कुल 68 नशीले इंजेक्शन जब्त किए. इस मामले में दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

2 नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपियों की पहचान दानिश खान (23), आकाश मांझी (30) और उमेश पनिका (22) के रूप में हुई है. इस गैंग का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसमें दो नाबालिग भी शामिल पाए गए. तस्करों द्वारा नाबालिगों का इस्तेमाल पुलिस के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

पुलिस ने पकड़ी नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप
पुलिस ने बताया कि एक मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 68 नशीले इंजेक्शन बरामद किए और पांच लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस अब इंजेक्शन के सोर्स और उन इलाकों की जांच कर रही है जहां इनकी सप्लाई की जानी थी. दो नाबालिगों के शामिल होने से मामला और भी गंभीर हो गया है. पुलिस किशोर न्याय अधिनियम एक्ट के तहत नाबालिगों के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस बीच दूसरे आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

शहडोल से दूसरी खबर
उधर, शहडोल में एक चोरी का  मामला सामने आया है. एक चोर कपड़े की दुकान में चोरी करने गया, लेकिन वह अपने मकसद में नाकाम रहा और चोरी के दौरान ज़ोर से गिर गया. चोर की यह अजीब कोशिश दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई. दुकान का गेट शटर तोड़ने की काफी देर तक कोशिश करने और कुछ भी चोरी करने में नाकाम रहने के बाद चोर ने दुकान के बाहर लगा CCTV कैमरा चुरा लिया और भाग गया. इस चोरी का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मुख्य सड़क पर कपड़े की दुकान में हुई इस बेखौफ चोरी से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. यह घटना अमलाई पुलिस स्टेशन के तहत OPM अमलाई रोड मेन मार्केट इलाके में हुई.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "शहडोल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

