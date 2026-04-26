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शहडोल में शराब दुकानों की नीलामी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 34% बढ़ोतरी के साथ ₹135 करोड़ पहुंचा राजस्व

Shahdol News: शहडोल जिले में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 14.9 लाख रुपये की शराब जब्त की और 1,493 मामलों में लगभग 12 लाख रुपये का जुर्माना वसूला. साथ ही 776 विभागीय प्रकरणों में 13.33 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई.

Written By  PUSHPENDRA CHATURVEDI|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:36 PM IST
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Shahdol Liquor Shop News
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Shahdol Liquor Shop News: शहडोल जिले में आबकारी विभाग ने राजस्व और कार्रवाई. दोनों मोर्चों पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वर्ष 2025–26 के दौरान अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये की शराब जब्त की गई. वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया. खास बात यह है कि इस वर्ष शराब दुकानों की नीलामी में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है.

शहडोल जिले में आबकारी विभाग लगातार सख्त मॉनिटरिंग के जरिए अवैध गतिविधियों पर नकेल कसता नजर आ रहा है. वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग ने लगभग 14 लाख 90 हजार रुपये की शराब जब्त की. वहीं, 1,493 आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसके अलावा, 776 विभागीय प्रकरणों में 13 लाख 33 हजार 400 रुपये की वसूली की गई. यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन 29 शराब दुकानों पर की गई, जहां संचालन में अनियमितता और ग्राहकों को बिल न देने जैसी शिकायतें सामने आई थीं.

जिले की बड़ी उपलब्धि
अगर बात करें राजस्व की, तो वर्ष 2026–27 के लिए शहडोल जिले में शराब दुकानों की नीलामी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. पिछले वर्ष जहां टेंडर लगभग 121 करोड़ रुपये में गया था, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 135 करोड़ 31 लाख 98 हजार 154 रुपये पहुंच गया है. यानी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

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ठेकेदारों की भागीदारी
इस पूरी प्रक्रिया में जिले के कलेक्टर केदार सिंह की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. बड़ी संख्या में ठेकेदारों की भागीदारी और पारदर्शी प्रक्रिया के चलते इस बार शासन को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है. शहडोल में आबकारी विभाग की यह उपलब्धि अब पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनती नजर आ रही है.

स्टाफ की भारी कमी
सबसे बड़ी बात यह है कि आबकारी विभाग लंबे समय से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है. यहां एक जिला आबकारी अधिकारी का पद है. इसके अलावा तीन सहायक आबकारी अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल एक पद पर ही नियुक्ति हो पाई है. पांच निरीक्षकों के स्थान पर केवल दो निरीक्षक कार्यरत हैं. नौ कांस्टेबल होने चाहिए, लेकिन सात ही उपलब्ध हैं. तीन हेड कांस्टेबल के पदों में से केवल एक ही भरा हुआ है. इसके बावजूद आबकारी विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया है.

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