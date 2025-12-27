Advertisement
शहडोल में अवैध खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन, दर्जनों वाहन जब्त, परत दर परत खुलासे

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अवैध खनन उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई. इस पूरे मामले में कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई ने कई बड़े खुलासे किए हैं. इस दौरान दर्जनों वाहन भी जब्त किए गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:04 PM IST
Shahdol Illegal Mining News: शहडोल जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. महाकाल मिनरल्स की टीपी को अवैध खनन का कवच बनाए जाने की आशंका के बीच, कलेक्टर के निर्देश पर हुई. इस कार्रवाई ने पूरे खेल की परतें खोल दी हैं. ब्यौहारी क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में दर्जनों वाहन जप्त किए गए हैं.

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देश पर नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी के नेतृत्व में ब्यौहारी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई. इस दौरान बिना वैध ट्रांजिट पास यानी टीपी के रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुल 11 वाहनों को जप्त किया गया. कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, टीम ने गिट्टी के अवैध परिवहन में लगे 2 हाइवा, बोल्डर का अवैध परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर और डस्ट के अवैध परिवहन में संलिप्त अन्य वाहनों को भी जब्त किया. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया.

कई चौंकाने वाले खुलासे
जांच के दौरान एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. आशंका जताई जा रही है, कि महाकाल मिनरल्स की टीपी का दुरुपयोग कर अवैध खनन और परिवहन को वैध दिखाने की कोशिश की जा रही थी. इसी टीपी को अवैध कारोबार के लिए कवच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. वहीं प्रशासन ने पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यदि टीपी के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ माइनिंग एक्ट सहित अन्य धाराओं में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

खनन माफिया में खलबली 
शहडोल प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है. कलेक्टर के निर्देश पर लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध खनन माफिया में खलबली मची हुई है. देखना होगा कि जांच में और कितने बड़े नाम सामने आते हैं. 

रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

