/शहडोल से CM मोहन यादव का बड़ा दांव, तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में भेजे 22.89 करोड़; शहडोल को मिली यूनिवर्सिटी और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यदि सड़क पर कोई घायल व्यक्ति मिलता है, तो उसे अस्पताल पहुंचाने में डरने की जरूरत नहीं है. सरकार घायल के इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी और घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 की सहायता भी देगी. घायल व्यक्ति किसी का बेटा, पिता या पति है. उसकी जान बचाना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है. इसी तरह, शहडोल और उमरिया सहित अन्य क्षेत्रों के अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर, भोपाल, दिल्ली या मुंबई ले जाने की जरूरत पड़ने पर सरकार एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा रही है. हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज, मरीज की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उमरिया शहर की एमपीआरडीसी की मुख्य सड़क का भी नवनिर्माण कराया जाएगा. हाथियों के कारण जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके मकान बनवाने की व्यवस्था सरकार करेगी. साथ ही, हाथियों से प्रभावित परिवारों के मकानों और खेतों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जाएंगे, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हो. कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना जैसे पर्यटन स्थलों के आसपास स्थानीय परिवारों को होम स्टे की सुविधा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. जो परिवार पर्यटकों के ठहरने के लिए अतिरिक्त कमरा बनाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार और आय का नया साधन मिल सके. उन्होंने कहा कि अब सरकार फाइलों में नहीं बल्कि, फैसलों पर तथा संभावनाओं पर नहीं, बल्कि समाधान पर काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए और मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ हर हाल में सत्ता को हथियाना है, लेकिन इसके लिए वे काम नहीं करना चाहते. हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है.