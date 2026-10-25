Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /शहडोल
  • /शहडोल से CM मोहन यादव का बड़ा दांव, तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में भेजे 22.89 करोड़; शहडोल को मिली यूनिवर्सिटी और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात!

शहडोल से CM मोहन यादव का बड़ा दांव, तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में भेजे 22.89 करोड़; शहडोल को मिली यूनिवर्सिटी और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 अक्टूबर को शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने बाणगंगा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना जिले के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात दी.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 25, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:35 PM IST
शहडोल से CM मोहन यादव का बड़ा दांव, तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में भेजे 22.89 करोड़; शहडोल को मिली यूनिवर्सिटी और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात!

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शाजापुर पहुंची दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’, अमृता राय क्या बोलीं?
2
3
4
5