Shahdol News: क्लास में अचानक टीचर की जेब से निकलने लगा धुआं, देखकर चीखने लगे बच्चे
Shahdol News: शहडोल में एक कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक की जेब में रखा मोबाइल फ़ोन अचानक गर्म होकर जलने लगा. शिक्षक का हाथ बुरी तरह जल गया और कक्षा धुएं से भर गई. यह देखकर बच्चे चीखने-चिल्लाने लगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:11 PM IST
Madhya Pradesh News Today: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां देवरी गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक की जेब में रखा मोबाइल अचानक गर्म हो गया और धू-धू कर जलने लगा. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते मोबाइल से चिंगारियां और धुआं निकलने लगा. उनका हाथ जल गया और कक्षा में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि समय रहते मोबाइल को बाहर निकाल दिया गया, जिससे दर्जनों बच्चों की जान बच गई. घटना के बाद शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की. क्योंकि यह तकनीक कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: जब विधायक ही कर रहे ट्रांसफर तो उन्हें ही प्रशासन चला लेने दो, HC की नेताओं को फटकार

क्लास में शिक्षक के मोबाइल में लगी आग
दरअसल, आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है. लेकिन कई बार यही तकनीक मौत का कारण भी बन सकती है. शहडोल जिले के देवरी निवासी 36 वर्षीय शिक्षक आशीष कुमार गुप्ता बच्चों को पढ़ा रहे थे. तभी अचानक उनकी जेब में रखा वीवो मोबाइल गर्म होने लगा. जैसे ही उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की, मोबाइल से धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं. तेज गर्मी के कारण उनकी उंगलियां झुलस गईं और हाथ की त्वचा भी जल गई. आनन-फानन में मोबाइल को बाहर फेंका गया तब तक कक्षा धुएं से भर गई थी. बच्चे और स्टाफ घबरा गए. अगर समय रहते मोबाइल को बाहर नहीं फेंका जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

यह भी पढ़ें: MP News: शहडोल की पंचायत में फिर 'डिजिटल' घोटाला, 2 पेज के बने 4000 रुपए

शिक्षक ने की सतर्क रहने की अपील
इस घटना के बाद शिक्षक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है. हादसे में घायल शिक्षक का कहना है कि मोबाइल फ़ोन आज ज़रूरी हैं. लेकिन अगर इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो ये कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि ऐसी घटनाएं न सिर्फ़ आपकी बल्कि आपके आस-पास के कई लोगों की जान के लिए भी ख़तरा बन सकती हैं.

रिपोर्ट- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी

