एक नहीं...दो नहीं...तीन नहीं...चार नहीं, इस ऑटो में भूसे की तरह भरे 40 से ज्यादा बच्चे, गिनती करते-करते थक गए लोग

40 children in one auto in Shahdol : मध्य प्रदेश के शहडोल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है. दरअसल, वीडियो में एक ऑटो देखा जा सकता है जिसमें स्कूली बच्चों को ठूंस-ठूंसकर भरा गया है. ऑटो से बच्चों को बाहर निकालकर जब उनकी गिनती की गई तो आंकड़े हैरान करने वाले थे.

आटे की बोरे की तरह ऑटो में भरे बच्चे

मामला शहडोल के जैतपुर क्षेत्र का है. वीडियो में दिखाई दे रहे बच्चे जैतपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले हैं और साखी गांव के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं. इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो को देख जहां अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतीत है वहीं अन्य लोगों का गुस्सा चरम पर है.

ऑटो में पाए गए 40-42 बच्चे

हैरानी तो तब हुई जब ऑटो से निकालकर बच्चों की गिनती की गई. जब राहगीर ने ऑटो को रुकवाकर बच्चों की गिनती की तो 40 से 42 बच्चे एक ही ऑटो में बैठे पाए गए. एक मामूली से ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को सवार करना खतरे से खाली नहीं कहलाता. इस तरह बच्चों की जान जोखिम में डालकर परिवहन करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गंभीर लापरवाही भी है.

5 रूपए किराया लेता है ऑटो वाला

जब बच्चों से ऑटो से किराए के बारे में पूछा गया तो सभी ने बताया कि उनसे 5 रूपए लिए जाते हैं. वहीं जब ऑटो चालक से इस बड़ी लापरवाही पर सवाल किया गया तो वो हवा में चीर मारते देखा गया. वायरल वीडियो ने ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था और पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन और पुलिस से अभिभावक अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

रिपोर्ट: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल