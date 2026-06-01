Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3234665
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhशहडोल

शहडोल से सामने आई दर्दनाक दास्तां, मां ने तीन बेटियों के साथ उठाया खौफनाक कदम, चारों की मौत

Shahdol News: शहडोल जिले में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक आदिवासी महिला ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ जहर खा लिया, जिसके चलते चारों की मौत हो गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहडोल से सामने आई दर्दनाक दास्तां, मां ने तीन बेटियों के साथ उठाया खौफनाक कदम, चारों की मौत

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पपौंध पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हिरवार गांव में एक आदिवासी महिला ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ जहर खा लिया. इस घटना में महिला और उसकी तीनों बेटियों की मौत हो गई, जिससे पूरा गांव और इलाका शोक और सदमे के माहौल में डूब गया.

जानकारी के अनुसार जिस समय महिला ने जहर खाया, उस समय उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर था. इस घटना के पीछे का असली कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: 'तुमसे अच्छा तो बबलू है...' पत्नी की यह बात पति को चुभी, जंगल ले जाकर कर दी हत्या, गुफा में मिला कंकाल

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मामले को दबाने और इसे सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिशें की गईं. हालांकि पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है, और जहर खाने के कारणों का पता लगाने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं.

मां ने तीन मासूम बेटियों के साथ खाया जहर
पपौंध के SHO ने बताया कि शनिवार रात को मृत महिला ने खुद कीटनाशक खाने से पहले अपनी तीन बेटियों को भी वही पदार्थ खिला दिया था. इसके तुरंत बाद दो बेटियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. इसके कुछ ही देर बाद महिला की भी मौत हो गई. SHO ने आगे बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला और उसकी दो छोटी बेटियों को मृत घोषित कर दिया.पुलिस ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से एल्युमिनियम फॉस्फाइड का एक पैकेट बरामद किया है. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

TAGS

shahdol newsmp news

Trending news

shahdol news
शहडोल से सामने आई दर्दनाक दास्तां, मां ने तीन बेटियों के साथ उठाया खौफनाक कदम
Mohan Yadav
स्मार्ट पुलिसिंग का इंदौर मॉडल, CM मोहन ने लॉन्च किया ट्रैफिक साथी ऐप और ड्रोन यूनिट
Twisha Sharma Case
ट्विशा की डमी बॉडी से CBI करेगी सीन रीक्रिएट, घटनास्थल पर दोहराई जाएगी पूरी कहानी...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹42 हुआ महंगा, छोटू Cylinder के भी दाम बढ़े, जानिए एमपी में रेट
cm mohan yadav
'40 हजार वोटों से हारने वाले मुकाबले की बात करते हैं...', सीएम का कांग्रेस पर हमला
Latest Ujjain News
उज्जैन में सलमान खान ने अपनाया सनातन धर्म, वैदिक विधि से बना शांतनु कश्यप
Latest Ujjain News
उज्जैन में सलमान खान ने अपनाया सनातन धर्म, वैदिक विधि से बना शांतनु कश्यप
Sagar Crime News
पैसे नहीं दिए तो घोंप दिया चाकू, सागर में बुजुर्ग पर हमले का वीडियो वायरल, 4 पर केस
betul news
कैंसर से बचना है तो छोड़नी होगी तंबाकू की आदत, बैतूल में दिलाई गई शपथ