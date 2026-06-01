शहडोल से सामने आई दर्दनाक दास्तां, मां ने तीन बेटियों के साथ उठाया खौफनाक कदम, चारों की मौत

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पपौंध पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हिरवार गांव में एक आदिवासी महिला ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ जहर खा लिया. इस घटना में महिला और उसकी तीनों बेटियों की मौत हो गई, जिससे पूरा गांव और इलाका शोक और सदमे के माहौल में डूब गया.

जानकारी के अनुसार जिस समय महिला ने जहर खाया, उस समय उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर था. इस घटना के पीछे का असली कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

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स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मामले को दबाने और इसे सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिशें की गईं. हालांकि पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है, और जहर खाने के कारणों का पता लगाने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं.

मां ने तीन मासूम बेटियों के साथ खाया जहर

पपौंध के SHO ने बताया कि शनिवार रात को मृत महिला ने खुद कीटनाशक खाने से पहले अपनी तीन बेटियों को भी वही पदार्थ खिला दिया था. इसके तुरंत बाद दो बेटियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. इसके कुछ ही देर बाद महिला की भी मौत हो गई. SHO ने आगे बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला और उसकी दो छोटी बेटियों को मृत घोषित कर दिया.पुलिस ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से एल्युमिनियम फॉस्फाइड का एक पैकेट बरामद किया है.

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