MP के स्कूलों में अनूठी पाठशाला, अधिकारियों ने पढ़ाया सफलता का पाठ, बच्चों की आंखों में सजे अफसर बनने के सपने

Collector Kedar Singh: जिले के कलेक्टर जब खुद शिक्षक बन जाएं, तो बच्चों के लिए पढ़ाई एक उत्सव बन जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब कलेक्टर डॉ. केदार सिंह शासकीय माध्यमिक विद्यालय मैकी पहुंचे और बच्चों के बीच बैठकर उन्हें विलोम शब्द का पाठ पढ़ाया. जिले के कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय मैकी का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों से सीधे संवाद किया और उनके शैक्षणिक स्तर की जानकारी ली.

कलेक्टर ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए बच्चों को विलोम शब्द का पाठ पढ़ाया. उन्होंने सरल और रोचक तरीके से पढ़ाते हुए बच्चों की सीखने की रुचि को बढ़ाया. कक्षा में मौजूद बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ सहभागिता करते हुए सवालों के जवाब दिए.कलेक्टर केदार सिंह का कहना है कि, बच्चों को अगर सही दिशा और प्रेरणा मिले, तो वे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं. कलेक्टर के इस अनोखे अंदाज से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला. बच्चों ने न केवल पढ़ाई में रुचि दिखाई, बल्कि कलेक्टर के साथ संवाद का भी भरपूर आनंद लिया. कलेक्टर के इस पहल ने यह साबित कर दिया कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता भी जरूरी है.

स्कूल चलें हम अभियान की शुरूआत

बता दें कि, शनिवार 4 अप्रैल को मध्य प्रदेश के स्कूलों में एक अलग नजारा देखने को मिला. इस दिन जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों को छात्रों को पढ़ाने का काम सौंपा गया था. दरअसल, मध्यप्रदेश में 'स्कूल चलें हम' अभियान के तहत कलेक्टरों और बड़े अधिकारियों ने खुद शिक्षकों की भूमिका निभाई और कक्षाएं लेने के लिए स्कूल पहुंचे. अधिकारी शिक्षक बन ब्लैकबोर्ड पर बच्चों पढ़ाया. इसके अलावा उन्होंने पढ़ाई के अलग-अलग तरीकों के बारे में भी बताया. कलेक्टरों और बड़े अधिकारियों को अपने बीच देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और उनमें से कई ने बड़े होकर खुद कलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : गन्ने का जूस पीने वाले सावधान! कोरबा में दुकान पर नजारा देख फटी रह गईं आंखें, जानकर घिन्ना जाएगा मन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट