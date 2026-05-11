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सड़क किनारे बाइक, ऊपर लाश और चारों तरफ खून ही खून, शहडोल में सनसनीखेज हत्याकांड से हड़कंप

Shahdol News-शहडोल में तेंदूपत्ता की गिनती में शामिल होने गए किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई. किसान का शव जंगल के रास्ते में उनकी बाइक पर खून से लथपथ हालत में मिला. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  PUSHPENDRA CHATURVEDI|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 11, 2026, 02:18 PM IST
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सड़क किनारे बाइक, ऊपर लाश और चारों तरफ खून ही खून, शहडोल में सनसनीखेज हत्याकांड से हड़कंप

Farmer Murder in Shahdol-मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में एक किसान की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. किसान तुलसी दास कुशवाहा का शव सोमवार सुबह गांव के पास जंगल के रास्ते में उनकी बाइक पर खून से लथपथ हालत में मिला. शरीर पर धारदार हथियार से हमले के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. 

तेंदूपत्ता गिनती में शामिल होने गया था किसान
जानकारी के अनुसार, देवराव गांव निवासी तुलसी दास कुशवाहा रविवार शाम गांव में चल रही तेंदूपत्ता गिनती में शामिल होने घर से बाइक पर निकले थे. देर रात तक वह वापस नहीं लौटे तो परिजनों को लगा कि वह काम में व्यस्त होंगे. सोमवार सुबह जब ग्रामीण गांव के पास स्थित जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब नजारा देख उनकी हालत खराब हो गई. 

बाइक पर पड़ा मिला शव
ग्रामीणों ने तुलसी दास का शव बाइक पर पड़ा देखा. शव के आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ था. इस घटना की सूचना मिलते ही ब्यौहारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का माना जा रहा है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

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पुलिस जांच में जुटी
वहीं मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई है. इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और हर पहलू पर पड़ताल की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

यह भी पढ़ें-800 KM दूर बुलाकर की हत्या, शव बोरी में बंद कर खाई में फेंका, पकड़ाई 'कातिल हसीना'

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