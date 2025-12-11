Advertisement
ठंड से बचने खाट के नीचे रखी अंगीठी, चिंगारी भड़की और जिंदा जला 62 साल का बुजुर्ग

Shahdol News-शहडोल में कड़ाके की ठंड ने जिले में एक और जान ले ली. ठंड से बचने की कोशिश कर रहे एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई.अमझोर मौहारटोला निवासी ईश्वरदीन ठंड से राहत पाने के लिए अपने खाट के नीचे अंगीठी जलाकर सो गए थे, लेकिन यह प्रयास उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया. देर रात अंगीठी से चिंगारी भड़क गई और आग लग गई, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:15 PM IST
Elderly Man Burns in Cold Wave-मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में कड़ाके की ठंड लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है. जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के अमझेरा मौहारटोला में 62 वर्षीय बुजुर्ग ईश्वरदीन रैदास की सोते समय जलकर दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब बुजुर्ग ठंड से बचने के लिए अपने खाट (चारपाई) के नीचे अंगीठी रखकर सो गए. देर रात अंगीठी की चिंगारी भड़कने से चारपाई में आग लग गई और कुछ ही पलों में पूरा बिस्तर आग की चपेट में आ गया. 

अंगीठी जलाकर सोए थे 
परिजनों ने बताया कि ईश्वरदीन रोजना की तरह मंगलवार रात भी अंगीठी जलाकर सोए थे, क्योंकि कई दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी. बुधवार सुबह जब घरवालों ने उनके कमरे में धुआं उठते देखा तो उन्हें अनहोनी का अंदेशा हुआ. दरवाजा खोलने पर कमरा पूरी तरह धुएं से भरा मिला. चारपाई और बिस्तर जलकर राख हो चुके थे और ईश्वरदीन का शव पूरी तरह जली हुई अवस्था में पड़ा था. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
मौके पर पहुंची जयसिंहनगर पुलिस ने जांच की और मर्ग कायम किया. थाना प्रभारी अजय बैगा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण अंगीठी से निकली चिंगारी ही प्रतीत होता है. पुलिस विस्तृत जांच में जुटी हुई है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में ठंड इतनी बढ़ गई है कि एक दिन पहले भी कड़कड़ाती रात में एक बछड़े की मौत हो गई थी. 

शहडोल बना प्रदेश का सबसे ठंडा जिला
पिछले पांच दिनों से शहडोल का तापमान लगातार गिरता जा रहा है और यह मध्यप्रदेश का सबसे ठंडा जिला बन गया है. 

  • 6 दिसंबर: 4.0°C
  • 7 दिसंबर: 4.6°C
  • 8 दिसंबर: 4.4°C
  • 9 दिसंबर: 4.7°C
  • 10 दिसंबर: 3.0°C

सिर्फ 3 डिग्री तापमान ने जिले में ठिठुरन बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है. 

