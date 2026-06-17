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धोखेबाज निकली फाइनेंस कंपनी, करोड़पति बनने का सपना दिखाकर लगाया 30 का चूना, 5 पर FIR

Financial Fraud Shahdol शहडोल में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि लोगों को रकम दोगुनी करने का झांसा देकर निवेश कराया गया था.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited By:Pooja
Published: Jun 17, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:45 AM IST
धोखेबाज निकली फाइनेंस कंपनी, करोड़पति बनने का सपना दिखाकर लगाया 30 का चूना, 5 पर FIR

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