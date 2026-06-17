बुढ़ार थाना क्षेत्र के धनपुरी रोड स्थित खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स में संचालित GNS फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लोगों को निवेश पर भारी मुनाफा और कम समय में रकम बढ़ाने का भरोसा देती थी. कंपनी के एजेंट निवेशकों को बताते थे कि उनकी राशि मुंबई की बड़ी निवेश कंपनी के माध्यम से ट्रेडिंग में लगाई जाएगी, जिससे उन्हें आकर्षक रिटर्न मिलेगा. इसी भरोसे में आकर सराईकापा निवासी संतोष वर्मा, मोहन सिंह वर्मा सहित कई लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी कंपनी में निवेश कर दी. पीड़ितों का आरोप है कि शुरुआत में कंपनी ने भरोसा दिलाने के लिए कई तरह के वादे किए, लेकिन समय आने पर न तो निवेश की गई रकम वापस मिली और न ही वादा किया गया लाभ. इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस की शरण ली और शिकायत दर्ज कराई.