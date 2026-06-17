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Financial Fraud Shahdol: शहडोल जिले में निवेश के नाम पर लाखों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है. बुढ़ार थाना क्षेत्र में संचालित फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर रिटायर्ड कर्मचारियों और आम लोगों को रकम दोगुनी करने और मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर निवेश करवाने का आरोप लगा है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं शहडोल पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करने की अपील की है.
बुढ़ार थाना क्षेत्र के धनपुरी रोड स्थित खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स में संचालित GNS फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लोगों को निवेश पर भारी मुनाफा और कम समय में रकम बढ़ाने का भरोसा देती थी. कंपनी के एजेंट निवेशकों को बताते थे कि उनकी राशि मुंबई की बड़ी निवेश कंपनी के माध्यम से ट्रेडिंग में लगाई जाएगी, जिससे उन्हें आकर्षक रिटर्न मिलेगा. इसी भरोसे में आकर सराईकापा निवासी संतोष वर्मा, मोहन सिंह वर्मा सहित कई लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी कंपनी में निवेश कर दी. पीड़ितों का आरोप है कि शुरुआत में कंपनी ने भरोसा दिलाने के लिए कई तरह के वादे किए, लेकिन समय आने पर न तो निवेश की गई रकम वापस मिली और न ही वादा किया गया लाभ. इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस की शरण ली और शिकायत दर्ज कराई.
पांच पर FIR दर्ज
मामले की जांच के दौरान पुलिस को प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर सुखनंदन यादव, सरोज यादव, मुकेश यादव, विजय पाल और मोहम्मद अमीम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस अब कंपनी के वित्तीय लेन-देन, निवेशकों की संख्या और कथित ठगी की कुल राशि का पता लगाने में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच लगातार जारी है और यदि अन्य निवेशक भी इस कंपनी के माध्यम से ठगी का शिकार हुए हैं तो वे सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस सभी शिकायतों को जांच में शामिल कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है.
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