Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3041766
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बिना हेलमेट बाइक चला रहे अंकल को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, लेकिन सिर इतना बड़ा कि फंस गया हेलमेट; फिर जो हुआ देख आ जाएगी हंसी

MP News: हेलमेट चेकिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट बाइक चला रहे अंकल को रोकते हैं, हेलमेट के लिए सवाल करते हैं, लेकिन जवाब ऐसा आता है कि पुलिस वाला भी चालान काटने से रुक जाता है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

shahdol helmet checking video
shahdol helmet checking video

MP Traffic Cop Funny Helmet Check Viral Video: हेलमेट चेकिंग का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वह शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा. दरअसल, वीडियो में बिना हेलमेट बाइक चला रहे अंकल को ट्रैफिक पुलिस रोकते नजर आते हैं. पूछताछ भी होती है, लेकिन हेलमेट न लगाने का चाचा ने ऐसा जवाब दिया कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए.

क्या है मामाला
हेलमेट वाला वायरल वीडियो वीडियो @vivekanandtiwarithetrfficcop के अकाउंट से अपलोड हुआ है. विवेकानंद तिवारी, जो हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस के पद पर मध्य प्रदेश के शहर शहडोल में कार्यरत हैं, "ट्रैफ़िक कॉप" के नाम से भी जाने जाते हैं. विवेक अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक से संबंधित रील डालते देखे गए हैं. इसी क्रम में उन्होंने हेलमेट चेकिंग की ऐसी रील अपलोड की, जिसने हेलमेट कंपनियों को भी सतर्क कर दिया है.

हेलमेट चेकिंग वाला वायरल वीडियो 
वीडियो में विवेक बिना हेलमेट लगाए चाचा को घेरते हैं, जिसके बाद उनसे हेलमेट न लगाकर बाइक चलाने की वजह पूछते हैं. चाचा बताते हैं कि उनका सिर इतना बड़ा है कि उनके साइज का हेलमेट कहीं नहीं मिलता—न शोरूम में, न किसी दुकान पर. चाचा, ट्रैफिक पुलिस से उनके हेलमेट की मांग कर सुबूत भी पेश करते हैं. जैसे ही चाचा हेलमेट को अपने सिर पर डालते हैं, वैसे ही हेलमेट उनके सिर में फंस जाता है. ये देखते ही पुलिस की भी हंसी छूट जाती है और वे इसे हास्यप्रद तरीके से बड़ी समस्या बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हेलमेट कंपनियों से अपील 
विवेक फिर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तो आपका चालान भी नहीं काटा जा सकता है. फिर इस समस्या को हल करने के लिए विवेक सभी हेलमेट कंपनियों से बड़े साइज का हेलमेट बनाने की अपील करते हैं, जिससे बड़े सिर वाले भी हेलमेट लगाकर सुरक्षित ड्राइव कर सकें. बाइक चालक का नाम विनय सिंह है. विवेक कहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो हेलमेट कंपनियों तक पहुंच जाए. अब तक इस वीडियो को इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर करोड़ों लोगों ने देख लिया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शहडोल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Latest Shahdol News

Trending news

Latest Shahdol News
बिना हेलमेट बाइक चला रहे चाचा को पुलिस ने रोका, फिर जो हुआ देख आ जाएगी हंसी
Ram Janmabhoomi
रामविलास वेदांती: एयर एंबुलेंस से लाए गए भोपाल, नहीं हो सकी लैंडिंग; रीवा में निधन
Victoria District Hospital
विक्टोरिया अस्पताल का ICU वार्ड बना चूहों का अड्डा, वीडियो हुआ वायरल...
Dense fog
MP के जिलों में कोहरे की मार! कटनी में कई ट्रेनें हुई लेट, विजिबिलिटी हुई कम...
Korba News
कोरबा में 'शोले' जैसा ड्रामा, पत्नी से झगड़े के बाद पति चढ़ा मोबाइल टॉवर पर
indore news
इंदौर मेट्रो का विस्तार, अब शहर के 18 KM में संचालित होगी ट्रेन; इन इलाकों को फायदा
CRPF
नक्सलियों को खत्म करने के लिए CRPF का बड़ा कदम, आम लोगों पर भी नहीं आएगा कोई खतरा
Bilaspur News
लारेंस बिश्नोई केस में फंसाने की धमकी, रिटायर्ड CRPF जवान से लाखों की ठगी, फिर...
muder in bhopal
40 किमी का सफर कर भोपाल पहुंचा आरोपी...फिर की साले की हत्या, इस बात से था नाराज...
nitin Nabin
छत्तीसगढ़: 3 चुनाव में खिलाया कमल, एक रणनीति ने नितिन नबीन को बनाया तुरुप का इक्का