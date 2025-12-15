बिना हेलमेट बाइक चला रहे अंकल को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, लेकिन सिर इतना बड़ा कि फंस गया हेलमेट; फिर जो हुआ देख आ जाएगी हंसी

MP Traffic Cop Funny Helmet Check Viral Video: हेलमेट चेकिंग का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, वह शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा. दरअसल, वीडियो में बिना हेलमेट बाइक चला रहे अंकल को ट्रैफिक पुलिस रोकते नजर आते हैं. पूछताछ भी होती है, लेकिन हेलमेट न लगाने का चाचा ने ऐसा जवाब दिया कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए.

क्या है मामाला

हेलमेट वाला वायरल वीडियो वीडियो @vivekanandtiwarithetrfficcop के अकाउंट से अपलोड हुआ है. विवेकानंद तिवारी, जो हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस के पद पर मध्य प्रदेश के शहर शहडोल में कार्यरत हैं, "ट्रैफ़िक कॉप" के नाम से भी जाने जाते हैं. विवेक अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक से संबंधित रील डालते देखे गए हैं. इसी क्रम में उन्होंने हेलमेट चेकिंग की ऐसी रील अपलोड की, जिसने हेलमेट कंपनियों को भी सतर्क कर दिया है.

हेलमेट चेकिंग वाला वायरल वीडियो

वीडियो में विवेक बिना हेलमेट लगाए चाचा को घेरते हैं, जिसके बाद उनसे हेलमेट न लगाकर बाइक चलाने की वजह पूछते हैं. चाचा बताते हैं कि उनका सिर इतना बड़ा है कि उनके साइज का हेलमेट कहीं नहीं मिलता—न शोरूम में, न किसी दुकान पर. चाचा, ट्रैफिक पुलिस से उनके हेलमेट की मांग कर सुबूत भी पेश करते हैं. जैसे ही चाचा हेलमेट को अपने सिर पर डालते हैं, वैसे ही हेलमेट उनके सिर में फंस जाता है. ये देखते ही पुलिस की भी हंसी छूट जाती है और वे इसे हास्यप्रद तरीके से बड़ी समस्या बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हेलमेट कंपनियों से अपील

विवेक फिर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तो आपका चालान भी नहीं काटा जा सकता है. फिर इस समस्या को हल करने के लिए विवेक सभी हेलमेट कंपनियों से बड़े साइज का हेलमेट बनाने की अपील करते हैं, जिससे बड़े सिर वाले भी हेलमेट लगाकर सुरक्षित ड्राइव कर सकें. बाइक चालक का नाम विनय सिंह है. विवेक कहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो हेलमेट कंपनियों तक पहुंच जाए. अब तक इस वीडियो को इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर करोड़ों लोगों ने देख लिया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शहडोल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.