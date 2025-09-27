Advertisement
Madhya Pradesh - MP

शहडोल से 15-20 किमी दूर स्थित है मां काली का चमत्कारी मंदिर, दर्शन मात्र से पूरी होती है हर इच्छा

Shahdol News: शहडोल जिले के सिंहपुर गांव में स्थित काली माता मंदिर भक्तों की आस्था का एक अनूठा केंद्र है. इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां देवी काली भगवान गणेश के साथ विराजमान हैं. आइए इस मंदिर के बारे में और जानें.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:09 AM IST
Miraculous Kali Mata Temple Singhpur: मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के सिंहपुर गांव में स्थित चमत्कारी काली माता मंदिर नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. ज़िला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है. यहां देवी काली भगवान गणेश के साथ एक ही स्थान पर विराजमान हैं जो एक दुर्लभ और मनमोहक दृश्य है. मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

यह भी पढ़ें: Raisen News: पाकिस्तान के बाद रायसेन में है हिंगलाज देवी का मंदिर, दर्शन मात्र से पूरी होती है हर इच्छा

 

दरअसल, मध्य प्रदेश में कई अनोखे और चमत्कारी मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं. इन्हीं में से एक है शहडोल जिले के सिंहपुर गांव में स्थित चमत्कारी काली माता का मंदिर. जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. खास बात यह है कि यहां देवी काली अपने पुत्र भगवान गणेश के साथ विराजमान हैं. भक्तों का मानना ​​है कि सिंहपुर स्थित काली माता के दर्शन मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.

छत्तीसगढ़ से भी आते हैं श्रद्धालु
इस मंदिर में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु आते हैं. हर श्रद्धालु का कहना है कि यहां आने से मन को शांति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. मंदिर के पुजारी के अनुसार करीब छह पीढ़ियों से यहां पूजा-अर्चना होती आ रही है. श्रद्धालुओं ने देवी मां के कई चमत्कार देखे हैं. एक व्यापारी परिवार यहां यात्रा करते हुए रास्ता भटक गया था, तभी उन्हें एक छोटी बच्ची मिली जिसने उन्हें सही रास्ता दिखाया. श्रद्धालुओं का मानना ​​है कि वह स्वयं देवी मां का ही एक रूप थी.

यह भी पढ़ें: 400 साल पुराना MP का अनोखा मंदिर, यहां नहीं भगवान की कोई मूर्ति, फिर भी होती है पूजा

 

दर्शन मात्र से पूरी होती है हर इच्छा
श्रद्धालुओं का मानना ​​है कि सिंहपुर काली माता के दर्शन मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. आस्था और विश्वास का प्रतीक यह सिंहपुर काली माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि चमत्कारों का स्थल है. नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं. (रिपोर्ट पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी)

