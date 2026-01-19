Advertisement
शहडोल में भजन की जगह अश्लीलता!'पिंकी है पैसे वालों की..' जैसे गानों पर थिरके डांसर, सनातनी समाज आक्रोशित

Shahdol News: शहडोल में बाणगंगा मेले में संस्कृत मंच पर कथित अश्लील और भद्दे डांस परफॉर्मेंस को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. फिल्मी गानों पर डांस को लेकर सनातन समुदाय नाराज़ है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:23 PM IST
Trending Photos

Shahdol News: शहडोल का मशहूर बाणगंगा मेला जो अपनी पुरानी परंपराओं और ऐतिहासिक विराट मंदिर की पवित्रता के लिए जाना जाता है, इस साल कुप्रबंधन और अश्लीलता की वजह से विवादों में घिर गया है. मेले के कल्चरल स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस से लोगों में काफी गुस्सा है. स्थानीय लोगों और सनातनी समुदाय के सदस्यों का कहना है कि जिस स्टेज को भक्ति, सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कला के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उसे इसके बजाय "पिंकी है पैसों वालों की..." जैसे अश्लील गानों पर परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे सनातनी परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

नगर पालिका के कामकाज पर भी गंभीर सवाल
यह विवाद सिर्फ़ स्टेज परफ़ॉर्मेंस तक ही सीमित नहीं है. मेले की देखरेख करने वाली नगर पालिका के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. विराट मंदिर जैसी पवित्र जगह के पास शराब की दुकान के सामने खुलेआम शराब पी जा रही है, जिससे श्रद्धा और भक्ति का माहौल खराब हो रहा है.

छोटे कपड़ों पर अश्लील डांस
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि डांसर छोटे कपड़े पहनकर फिल्मी गानों पर अश्लील और भद्दे तरीके से डांस कर रहे हैं. इस वीडियो से लोगों में काफी गुस्सा है. स्थानीय सनातनी समुदाय का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म भजन, जागरण और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए है, अश्लीलता के लिए नहीं. उनका आरोप है कि भद्दे फिल्मी गानों पर डांस करने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

सनातन मंच का अपमान
नगरपालिका पर बैरिकेडिंग, हेल्पलाइन सेवाओं, रेट लिस्ट और सुरक्षा इंतज़ामों को लेकर घोर लापरवाही का आरोप लगा है. लोगों का कहना है कि नगरपालिका ने ऐतिहासिक जगह की इज़्ज़त खराब की है "सनातन मंच का अपमान करना बंद करो. मकर संक्रांति मेले में अश्लील डांस और छोटे कपड़े पहनकर किए गए परफॉर्मेंस देखकर लोग बहुत दुखी और हैरान थे."

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

शहडोल में भजन की जगह अश्लीलता!'पिंकी है पैसे वालों की..' जैसे गानों पर थिरके डांसर, सनातनी समाज आक्रोशित
