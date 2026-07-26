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शहडोल के सरकारी अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर के झूले में ले गए परिजन, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल

शहडोल के बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे अस्पताल की सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं. वीडियो में गंभीर रूप से बीमार मरीज को स्ट्रेचर न मिलने के कारण परिजन चादर का झूला बनाकर डॉक्टर के कक्ष और वार्ड तक ले जाते दिख रहे हैं.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 26, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:11 AM IST
शहडोल के सरकारी अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर के झूले में ले गए परिजन, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल

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