/शहडोल के सरकारी अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर के झूले में ले गए परिजन, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल

मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर के झूले में ले गए परिजन

वीडियो से साफ पता चलता है कि मरीज चलने-फिरने की हालत में नहीं है. अस्पताल में स्ट्रेचर न होने की वजह से मरीज के घरवालों को उन्हें डॉक्टर के कमरे और वार्ड तक ले जाने के लिए चादर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. यह नजारा उस अस्पताल के सिस्टम की असलियत दिखाता है जिसे डिवीजन की सबसे आधुनिक हेल्थकेयर सुविधा बताया जाता है. करोड़ों रुपये की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में बेहतरीन हेल्थकेयर सेवाओं के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वायरल वीडियो परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है. अगर गंभीर रूप से बीमार मरीज को स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल सकती, तो आम मरीज़ों को कैसी देखभाल मिलती होगी?