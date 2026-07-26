/शहडोल के सरकारी अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर के झूले में ले गए परिजन, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल

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मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में सबसे बड़ी और हाई-टेक सुविधा माने जाने वाले बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मैनेजमेंट एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक गंभीर मरीज को अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर परिजन चादर का झूला बनाकर इलाज के लिए ले जाते दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है. हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह दावा सच साबित होता है, तो यह अस्पताल के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
वायरल वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन के कामकाज को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कैसी होगी.
मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर के झूले में ले गए परिजन
वीडियो से साफ पता चलता है कि मरीज चलने-फिरने की हालत में नहीं है. अस्पताल में स्ट्रेचर न होने की वजह से मरीज के घरवालों को उन्हें डॉक्टर के कमरे और वार्ड तक ले जाने के लिए चादर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. यह नजारा उस अस्पताल के सिस्टम की असलियत दिखाता है जिसे डिवीजन की सबसे आधुनिक हेल्थकेयर सुविधा बताया जाता है. करोड़ों रुपये की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में बेहतरीन हेल्थकेयर सेवाओं के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वायरल वीडियो परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है. अगर गंभीर रूप से बीमार मरीज को स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल सकती, तो आम मरीज़ों को कैसी देखभाल मिलती होगी?
स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे गंभीर सवाल
फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अस्पताल प्रबंधन के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं. अब यह देखना बाकी है कि अस्पताल प्रबंधन इस वायरल वीडियो के बारे में क्या सफाई देता है और अगर वीडियो असली साबित होता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.
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