प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा झोल! सचिव-सरपंच पर ग्रामीणों ने वसूली के लगाए आरोप

PM Awas Yojana Scam: प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के प्रधानमंत्री का वह सपना, जिसमें हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो. लेकिन शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी के ग्राम पंचायत चोरी में इस योजना को भ्रष्टाचारियों ने कमाई का जरिया बना लिया है. यहां सचिव और सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले, लेकिन आज तक किसी को मकान नसीब नहीं हुआ.

आदिवासी बहुल इलाके ग्राम पंचायत चोरी में गरीबों का सपना था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिलेगा. लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ. सचिव और पंचायत के सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने ग्रामीणों से 7,500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक वसूले गए हैं. इतना ही नहीं, राशन कार्ड बनवाने के नाम पर भी डेढ़ हजार रुपए ले लिए गए.

अफसर इस खेल में शामिल

वहीं ग्रामीणों का कहना है, “पैसा लिए साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक मकान नहीं मिला है.” “कोई 10 हजार लिया है, किसी से 20 हजार…लेकिन सब बेकार है. शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं.” उन्होंने जिला पंचायत से लेकर कलेक्टर और जनपद सीईओ तक नोटरी के जरिए लिखित शिकायतें कीं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब चुप हैं. सवाल यह उठता है कि क्या जनपद से लेकर जिला स्तर तक बैठे अफसर इस खेल में शामिल हैं?

गरीबों का हक कब मिलेगा?

वहीं ग्रामीणों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर गरीब को उसका अपना पक्का घर मिलेगा. लेकिन ग्राम पंचायत चोरी में सचिव और सरपंच ने गरीबों के सपनों को अंधेरे में धकेल दिया और उनसे पैसे वसूल लिए. जब इस मामले में जनपद सीईओ कल्पना यादव से बात की गई तो उनका कहना था कि जांच कराई जाएगी. लेकिन सवाल वही है, जांच कब होगी और गरीबों को उनका हक कब मिलेगा? (रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल)

