एमपी में नशे खिलाफ बड़ा ऑपरेशन! प्रयागराज से लाए नशीले सिरप के साथ एक गिरफ्तार, मचा हड़कंप

Shahdol Drug Bust: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लाए गए नशीले सिरप की 80 से  ज्यादा बोतलें जब्त की हैं. वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:41 PM IST
Shahdol Narcotics News: मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है. इसक असर भी अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है. प्रदेशभर में पुलिस नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है. शहडोल जिले की धनपुरी पुलिस ने इसी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने प्रयागराज से आई नशे की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है.

वहीं धनपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाहाबाद से नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा. तलाशी लेने पर उसके पास से 80 से अधिक नशीली सिरप की शीशियां बरामद हुईं. पूछताछ में आरोपी की पहचान अमित पासी के रूप में हुई, जो प्रयागराज से नशे की खेप लाकर स्थानीय स्तर पर बेचने की फिराक में था.

पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी खेप को जब्त कर लिया. अब यह जांच की जा रही है कि इस नशे की खेप को शहडोल जिले में किन-किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. धनपुरी पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. लगातार हो रही कार्रवाई इस बात का संकेत है कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान अब पूरी ताकत से चल रहा है.

थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई, जिसमें प्रयागराज से लाई गई करीब 80 से अधिक नशीली सिरप की बोतलें बरामद की गई हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है. (रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "शहडोल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

