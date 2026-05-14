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बलेनो, XL6 और XUV में भरा था 'नशा', शहडोल पुलिस ने बीच सड़क पर तस्करों को घेरा, 400 किलो गांजा बरामद

Shahdol Police News: शहडोल जिले की ब्यौहारी पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वाहनों से करीब 4 क्विंटल गांजा जब्त किया है. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By  PUSHPENDRA CHATURVEDI|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 14, 2026, 10:15 PM IST
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Shahdol Police News
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Shahdol Crime News: शहडोल जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. ब्यौहारी पुलिस ने तीन अलग-अलग वाहनों से करीब 04 क्विंटल अवैध गांजा जब्त करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन चार पहिया वाहन और 07 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है. पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शहडोल राम जी श्रीवास्तव के निर्देशन एवं एसडीओपी ब्यौहारी ऋषभ चारी के नेतृत्व में की गई.

पुलिस अधीक्षक शहडोल राम जी श्रीवास्तव के निर्देश पर ब्यौहारी अनुभाग के थाना ब्यौहारी, देवलोंद और जयसिंहनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर ब्यौहारी-सीधी मार्ग स्थित मंटोला के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि चार वाहन अवैध गांजा लेकर क्षेत्र से गुजरने वाले हैं. इसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाकर इलाके में घेराबंदी की.

पुलिस ने ली वाहनों की तलाशी
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन वाहनों को रोककर तलाशी ली, जबकि एक वाहन मौके से फरार होने में सफल रहा. पुलिस द्वारा पकड़े गए तीन वाहनों से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने एक बलेनो कार से 106 किलो गांजा जब्त किया, जिसमें आरोपी शेखर शुक्ला को गिरफ्तार किया गया. वहीं XL6 कार से 170 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसमें आरोपी राज कुमार गुप्ता पकड़ा गया. तीसरी कार्रवाई में XUV 300 वाहन से 123 किलो गांजा बरामद करते हुए आरोपी राम प्रकाश पटेल सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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साइबर सेल की अहम भूमिका
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 07 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. जब्त किए गए गांजा, वाहन और मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 75 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस की इस कार्रवाई में साइबर सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

अन्य आरोपियों की तलाश
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, तीन अलग-अलग टीमों ने समन्वय बनाकर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. एक टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी ब्यौहारी, दूसरी टीम का नेतृत्व थाना देवलोंद और तीसरी टीम का नेतृत्व थाना जयसिंहनगर द्वारा किया गया. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर थाना ब्यौहारी में विवेचना शुरू कर दी गई है, वहीं फरार वाहन और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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