MP में राशन चोरी गिरोह का पर्दाफाश! रीवा, सीधी, पन्ना और शहडोल में एक्टिव था ये गैंग

Madhya Pradesh News In Hindi: शहडोल की देवलौंद पुलिस ने सरकारी राशन चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में चार आरोपियों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल हुआ एक एलपीटी वाहन और करीब 10 लाख रुपये का चोरी किया गया अनाज बरामद किया गया है. यह गिरोह रीवा, सीधी, पन्ना और शहडोल जैसे जिलों में स्थित सरकारी राशन दुकानों को निशाना बना रहा था.

राशन चोरी गिरोह का पर्दाफाश

दरअसल, शहडोल में राशन चोरी की वारदातें लगातार हो रही थीं, और पुलिस ने आखिरकार इनका पर्दाफाश कर दिया है. उन्होंने एक सक्रिय राशन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है. जब पुलिस ने देवलौंद थाना क्षेत्र में हुई दो बड़ी चोरियों की जांच शुरू की तो सरकारी राशन की दुकानों से चोरी के तरीके और पैटर्न से एक संगठित गिरोह के शामिल होने का पता चला. दुकान नंबर 2 के सेल्समैन मनोज कुमार त्रिपाठी ने 7-8 नवंबर की रात दुकान का ताला टूटा हुआ पाया और बताया कि लगभग ₹257,000 मूल्य के 127 बोरी गेहूं और 57 बोरी चावल चोरी हो गए हैं.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

इसी तरह, जनकपुर सोसाइटी से 237 बोरी राशन गायब पाया गया. इससे पहले 29 मई को भी इसी सोसाइटी से 160 बोरी चावल और 77 बोरी गेहूं चोरी हो गए थे. दोनों मामलों में पुलिस ने आईपीसी की धारा 331(4) और 305(ई) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने बुड़वा, साथनी, सुखाड़ और रीवा में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की. इस दौरान एक एलपीटी वाहन, एमपी 17 जी 3315, बार-बार संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने वाहन को रीवा तक ट्रैक किया और गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कई जगह एक्टिव था ये गैंग

पुलिस जांच में पता चला कि रीवा से संचालित यह गिरोह पन्ना, सीधी और शहडोल ज़िलों को निशाना बना रहा था. गिरोह का सदस्य रोहित पटेल चोरी का राशन करहिया मंडी में बेचता था. ज़ब्त की गई गाड़ी और बरामद राशन की अनुमानित कीमत लगभग ₹10 लाख है.