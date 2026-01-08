Advertisement
रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! नायब तहसीलदार पर बोला हमला, SDM को जान से मारने की दी धमकी

Shahdol Illegal Sand Mining: शहडोल जिले में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं. वहीं ब्यौहारी और देवलौंद थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने गए नायब तहसीलदार पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया. इतना ही नहीं सरकारी वाहन को भी निशाना बनाया. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:17 PM IST
Shahdol Illegal Sand Mining News
Shahdol Illegal Sand Mining News

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी और देवलौंद थाना क्षेत्र में रेत माफिया लगातार कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. अवैध रेत परिवहन रोकने गए नायब तहसीलदार पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया. सरकारी वाहन में ठोकर मारकर आरोपी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए और रास्ते में चलते हुए ट्रैक्टर से रेत गिरा दी, ताकि पीछा न किया जा सके. पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ब्यौहारी थाना क्षेत्र के खरपा तिराहे के पास जंगल से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था. तभी नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी और उनकी टीम ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन रेत माफिया बेकाबू हो गए. उन्होंने सरकारी बोलेरो वाहन में ठोकर मारी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए. मामला यहीं नहीं रुका, भागते समय आरोपियों ने बीच रास्ते में चलते ट्रैक्टर से रेत को अनलोड कर दिया, ताकि सरकारी वाहन आगे न बढ़ सके.

रेत माफियाओं के हौसले बुलंद
कुछ देर बाद बाइक से ट्रैक्टर मालिक का बेटा मौके पर पहुंचा और उसने तहसीलदार से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली. शिकायत में नायब तहसीलदार ने बताया कि ट्रैक्टर का नंबर MP18 ZG 4011  था. पुलिस ने मामले में कामता बैस और अमरदीप बैस उर्फ झब्बू, दोनों निवासी सरवाही खुर्द, के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. बीते तीन सालों में रेत माफियाओं द्वारा हमले और हत्याएं शहडोल में आम हो गई हैं. रेत माफियाओं ने न सिर्फ प्रशासन को खुली चुनौती दी है, बल्कि सरकारी अमले की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करती है.

मामले में एफआईआर दर्ज
शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने ZEE NEWS टीम को बताया कि इस मामले को लेकर जानकारी मिली है कि कल 7 जनवरी को थाना ब्यौहारी में वहां के स्थानीय मैट्र सीता द्वारा बताया गया कि दो दिन पहले वे जा रहे थे. रास्ते में उन्हें एक वाहन मिला, जिसमें संदिग्ध रूप से अवैध परिवहन होते हुए प्रतीत हुआ. उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन नहीं रुका. बाद में एक टीम मोटरसाइकिल से आई और उन्हें धमकी दी, उनकी गाड़ी पर डंडा मारा और जान से मारने की धमकी दी. इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

