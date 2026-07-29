/MP में 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी! GNS फाइनेंशियल कंपनी के आरोपी अब तक फरार, SIT गठन के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

100 करोड़ से ज्यादा की ठगी

बताया जा रहा है कि इस कथित धोखाधड़ी में शामिल कुल रकम ₹100 करोड़ से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, सही आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. जहां पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की सक्रियता से जांच कर रहे हैं, वहीं पीड़ित आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी वापस पाने की मांग कर रहे हैं. बुढ़ार में हुए इस कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले ने कई परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी को खतरे में डाल दिया है. अब सबकी नजरें पुलिस की SIT जांच पर टिकी हैं कि आरोपी को कब पकड़ा जाएगा और पीड़ितों को कब न्याय मिलेगा.