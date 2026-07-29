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MP में 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी! GNS फाइनेंशियल कंपनी के आरोपी अब तक फरार, SIT गठन के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

शहडोल जिले के बुढ़ार में GNS फाइनेंशियल कंपनी पर लोगों का पैसा दोगुना करने का लालच देकर उनसे 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है. जब पैसे लौटाने का समय आया, तो आरोपी कंपनी का ऑफिस बंद करके फरार हो गए.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 29, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:38 PM IST
MP में 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी! GNS फाइनेंशियल कंपनी के आरोपी अब तक फरार, SIT गठन के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

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