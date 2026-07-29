/MP में 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी! GNS फाइनेंशियल कंपनी के आरोपी अब तक फरार, SIT गठन के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी का मामला लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है. आरोप है कि GNS फाइनेंशियल कंपनी ने सैकड़ों लोगों से उनके पैसे दोगुने करने का वादा करके करोड़ों रुपये जमा किए और बाद में कंपनी से जुड़े लोग फरार हो गए. शिकायतों के बाद पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
SIT गठन के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी
दरअसल, यह पूरा मामला शहडोल जिले के बुढ़ार इलाके का है, जहां GNS फाइनेंशियल कंपनी पर आरोप है कि उसने कम समय में पैसे दोगुना करने का झांसा देकर सैकड़ों भोले-भाले लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए. पीड़ितों का कहना है कि पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई में शुरुआती देरी हुई, जिससे आरोपियों को भागने का मौका मिल गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. लेकिन SIT के गठन के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पीड़ितों में नाराजगी बढ़ रही है.
100 करोड़ से ज्यादा की ठगी
बताया जा रहा है कि इस कथित धोखाधड़ी में शामिल कुल रकम ₹100 करोड़ से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, सही आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. जहां पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की सक्रियता से जांच कर रहे हैं, वहीं पीड़ित आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी वापस पाने की मांग कर रहे हैं. बुढ़ार में हुए इस कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले ने कई परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी को खतरे में डाल दिया है. अब सबकी नजरें पुलिस की SIT जांच पर टिकी हैं कि आरोपी को कब पकड़ा जाएगा और पीड़ितों को कब न्याय मिलेगा.
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