शहडोल में सोने से महंगी हुई ईंटें! 2500 का दाम 1.25 लाख रुपए, फिर छाई सरपंच-सचिव की जोड़ी
Shadol Scam-शहडोल में एक सरकारी पैसों का फिर गलत इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है. सरकारी भवन के निर्माण के लिए खरीदी गई 2500 ईंटों का भुगतान 1.25 लाख रुपए किया गया. बिल पर सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर भी हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:34 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के शहडोल से एक बार फिर नया घोटाला सामने आया है. ग्राम पंचायत भटिया में सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल किया गया है. यहां आगंनबाड़ी निर्माण के लिए ईंटें खरादी गई, लेकिन इसका भुगतान सवालों के घेरे में आ गया है. निर्माण के लिए खरीदी गई 2500 ईटों का भुगतान 1.25 लाख रुपए किया गया. जबकि 2.5 हजार ईटों का बिल 12 हजार 500 रुपए बनता है. यह पहली बार नहीं है जब शहडोल से इस तरह का मामला सामने आया हो. लगातार यहां से सरकारी पैसों में हेरफेर में मामले सामने आ रहे हैं. 

सरपंच और सचिव के साइन
ईंटों के सप्लायर चेतन प्रसाद कुशवाहा को 1.25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है. इस बिल में प्रति ईंट 5 रुपए की दर से एक लाख पच्चीस हजार रुपए दर्ज की गई है. हैरानी की बात यह है कि इस बिल पर सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर भी हैं. एक स्थानीय ईंट कारोबारी ने बताया कि जिले में ईंटों की कीमत 4 से लेकर 10 रुपए के बीच है. इस हिसाब से भी इतने पैसे नहीं बनते हैं. 

कलेक्टर बोले-पुष्टि होने पर होगी कार्रवाई
इस पूरे मामले में सरपंच ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. वहीं पंचायत सचिव से संपर्क नहीं हो पाया. हालांकि, कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने एसडीएम को जांच के लिए भेजा है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर दोषियों पर सख्त कार्रावाई की जाएगी. 

सरकारी पैसे का हो रहा दुरुपयोग
यह शहडोल से आया पहले मामला नहीं है.  जयसिंह नगर जनपद पंचायत की कुदरी ग्राम पंचायत ने दो पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का बिल पास कर भुगतान भी कर दिया. इससे पहले जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में अफसर एक घंटे के दौरान 14 किलो ड्राईफ्रूट खा गए थे. वहीं 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर डालकर चाय भी बनाई गई थी. साथ ही स्कूल में ब्यौहारी में दो सरकारी स्कूलों में ऑयल पेंट के नाम पर करीब 3 लाख 38 रुपए का भुगतान किया गया था. 

यह भी पढ़ें-शहडोल की पंचायत में फिर 'डिजिटल' घोटाला, 2 पेज के बने 4000 रुपए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Shahdol की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

शहडोल में सोने से महंगी हुई ईंट! 2500 का दाम 1.25 लाख रुपए, छाई सरपंच-सचिव की जोड़ी
