'आंटी, वे मुझे जलाती है ...', 7 साल की बच्ची ने रोते हुए पड़ोसी महिला को सुनाई अपनी आपबीती, डॉक्टर दंपत्ति पर चिमटे से दागने का आरोप

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शहडोल से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. महज 7 साल की बच्ची जो अपने परिवार से दूर एक डॉक्टर दंपत्ति के घर पर रह रही थी. आरोप है कि उसके साथ मारपीट कर गर्म चिमटे से दागा गया है. बच्ची घर से निकलकर पड़ोसियों के घर पहुंची और उन्हें अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया. पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, एक बच्ची डॉक्टर दंपत्ति के साथ रह रही थी. उसका आरोप है कि महिला उसके साथ मारपीट कर गर्म चिमटे से दागती थी. बच्ची किसी तरह घर से भाग निकलकरस एक पड़ोसी के घर पहुंची और रोते हुए अपनी आपबीत महिला को सुनाई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया. पुलिस के अनुसार बच्ची के शरीर पर चोट और जलने के निशान पाए गए हैं.
बांदा जिले की रहने वाली है बच्ची
मामला शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-7 का बताया जा रहा है. बच्ची का आरोप है कि उसे डॉक्टर के घर में बाल मजदूरी कराया जाता है और जरा सी भी गलती होने पर बेरहमी से पीटा जाता है. बच्ची ने डॉक्टर की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि उसे गर्म चिमटे और दूसरी गर्म चीजों से दागा जाता है. बच्ची मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली है. उसके माता-पिता नहीं हैं. शहडोल में तैनात डॉक्टर दंपत्ति कुछ महीने पहले उसे बांदा से अपने घर लेकर आए थे.
बच्ची का आरोप
बच्ची का आरोप है कि, उससे दिन भर घर में झाड़ू-पोछा करना और बर्तन धोने का काम कराया जाता है. अगर वह काम करने से मना करती या कोई गलती हो जाती, तो उसे पीटा जाता था. बुधवार शाम को वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर डॉक्टर के घर से भागकर पड़ोसी के घर पहुंची. मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जिस अस्पताल में बच्ची का मेडिकल कराया गया, उसी अस्पताल में महिला का डॉक्टर पति पदस्थ है. जानकारी अब पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.
बाल कल्याण समिति हुआ सक्रिय
मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति भी सक्रिय हो गई है. बच्ची की सुरक्षा और उसके संरक्षण को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है. पुलिस और बाल कल्याण समिति की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बच्ची के साथ वास्तव में क्या हुआ था?
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