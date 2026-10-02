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'आंटी, वे मुझे जलाती है ...', 7 साल की बच्ची ने रोते हुए पड़ोसी महिला को सुनाई अपनी आपबीती, डॉक्टर दंपत्ति पर चिमटे से दागने का आरोप

मध्य प्रदेश के शहडोल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. 7 साल की बच्ची के साथ मारपीट और गर्म चिमटे से दागने का आरोप लगा है. बच्ची किसी तरह वहां से निकलकर पड़ोसी के घर पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited ByPooja
Published: Oct 02, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 02:29 PM IST
'आंटी, वे मुझे जलाती है ...', 7 साल की बच्ची ने रोते हुए पड़ोसी महिला को सुनाई अपनी आपबीती, डॉक्टर दंपत्ति पर चिमटे से दागने का आरोप

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