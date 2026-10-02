'आंटी, वे मुझे जलाती है ...', 7 साल की बच्ची ने रोते हुए पड़ोसी महिला को सुनाई अपनी आपबीती, डॉक्टर दंपत्ति पर चिमटे से दागने का आरोप

बांदा जिले की रहने वाली है बच्ची

मामला शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-7 का बताया जा रहा है. बच्ची का आरोप है कि उसे डॉक्टर के घर में बाल मजदूरी कराया जाता है और जरा सी भी गलती होने पर बेरहमी से पीटा जाता है. बच्ची ने डॉक्टर की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि उसे गर्म चिमटे और दूसरी गर्म चीजों से दागा जाता है. बच्ची मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली है. उसके माता-पिता नहीं हैं. शहडोल में तैनात डॉक्टर दंपत्ति कुछ महीने पहले उसे बांदा से अपने घर लेकर आए थे.