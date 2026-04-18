पुलिस को देख भागे, कुएं में गिरे...3 तस्करों की हुई मौत, अब सामने आया 'स्मगलिंग' का असली खेल!

Shahdol News-शहडोल में गांजा तस्करों की मौत के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने 2 फरार गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से 200 किलो गांजा जब्त किया है. हादसे के समय आरोपी मौके पर ही मौजूद थे.
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Big Revelation in Smuggling Case-मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में तीन गांजा तस्करों की कुएं में गिरकर हुई दर्दनाक मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. इस सनसनीखेज घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 200 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है. पकड़े गए आरोपी इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी और चश्मदीद भी बताए जा रहे हैं.
अनियंत्रित होकर पलटी कार
दरअसल, 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात उड़ीसा से गांजा लेकर आ रही एक क्रेटा कार जैतपुर थाना क्षेत्र के कमता कॉलेज तिराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. सूचना मिलते ही डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और वाहन की तलाशी में करीब 5 किलो गांजा बरामद किया. मौके पर खड़ी दूसरी संदिग्ध कार ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया.
कुएं में मिले तस्करों के शव
अगली सुबह पुलिस को सूचना मिली कि पास के खेत में स्थित एक कुएं में तीन शव तैर रहे हैं. रेस्क्यू कर बाहर निकाले गए शवों की पहचान रोहित शर्मा, तनुज शुक्ला और सचिन सिंह बघेल के रूप में हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुलिस को देखकर तीनों आरोपी भागे, लेकिन अंधेरे में बिना मुंडेर के कुएं में गिर गए, जिससे डूबने से उनकी मौत हो गई.
गांजा दूसरी गाड़ी में डालकर भागे आरोपी
पुलिस ने जब मामले की विस्तृत जांच शुरू तो की तस्करी के नेटवर्क की परतें खुलने लगीं. पुलिस को पता चला कि इस गिरोह में शंकर विश्वकर्मा और हीरा सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने हादसे के दौरान गांजा दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर फरार हो गए. बाद में दोनों आरोपियों ने करीब 200 किलो गांजा अपने घर में छिपा लिया. पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से करीब 200 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।
बड़े खुलासे कर सकते हैं आरोपी
इस मामले को लेकर शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि गांजा परिवहन में शामिल तीन आरोपियों की बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मौत हुई है. वहीं, इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 200 किलो गांजा बरामद किया गया है. पुलिस मामले में अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
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