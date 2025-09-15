शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक, आम आदमी के साथ अधिकारियों को भी किया अलर्ट

Shahdol Collector WhatsApp Number Hacked: मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में एक बड़ा साइबर अपराध सामने आया है, जहां कलेक्टर डॉ.केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9425102510 हैक कर लिया गया है. जनसंपर्क विभाग ने ख़ुद इस घटना की जानकारी दी है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है. ज़िला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त नंबर से भेजे जा रहे किसी भी मैसेज का जवाब न दें. साथ ही ज़िले के सभी ज़िला अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है.

शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक

दरअसल, शहडोल ज़िले के कलेक्टर डॉ.केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9425102510 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक कर लिया गया है. जनसंपर्क विभाग शहडोल ने इस गंभीर घटना की पुष्टि की है. प्रशासन ने तुरंत चेतावनी जारी करते हुए ज़िले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों से इस नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न देने का आग्रह किया है.

साइबर सेल की टीम जांच में जुटी

जानकारी के अनुसार कलेक्टर के नंबर से जिले के कई लोगों को संदिग्ध संदेश भेजे गए. इसके बाद साइबर सेल को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर विशेषज्ञों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया है और टीम हैकिंग के तरीकों व हैकर के स्थान की तकनीकी जांच कर रही है. उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि कलेक्टर के नंबर से आने वाले किसी भी लिंक, संदेश या कॉल पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें.

