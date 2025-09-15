शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक, आम आदमी के साथ अधिकारियों को भी किया अलर्ट
शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक, आम आदमी के साथ अधिकारियों को भी किया अलर्ट

Shahdol News: शहडोल ज़िले के कलेक्टर डॉ.केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है. इस संबंध में ज़िला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी आगाह किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:47 PM IST
शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक, आम आदमी के साथ अधिकारियों को भी किया अलर्ट

Shahdol Collector WhatsApp Number Hacked: मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में एक बड़ा साइबर अपराध सामने आया है, जहां कलेक्टर डॉ.केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9425102510 हैक कर लिया गया है. जनसंपर्क विभाग ने ख़ुद इस घटना की जानकारी दी है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है. ज़िला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त नंबर से भेजे जा रहे किसी भी मैसेज का जवाब न दें. साथ ही ज़िले के सभी ज़िला अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है.

यह भी पढ़ें: सावधान! चाय पीते ही बीमार पड़ा पूरा परिवार, पूरे गांव में फैली दहशत

 

शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हैक
दरअसल, शहडोल ज़िले के कलेक्टर डॉ.केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9425102510 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक कर लिया गया है. जनसंपर्क विभाग शहडोल ने इस गंभीर घटना की पुष्टि की है. प्रशासन ने तुरंत चेतावनी जारी करते हुए ज़िले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों से इस नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न देने का आग्रह किया है.

यह भी पढ़ें: Bhopal News: 10, 15 नहीं अब हर दिन पकड़ने होंगे इतने कुत्ते, भोपाल में निगमकर्मियों को मिलेगा टारगेट

 

साइबर सेल की टीम जांच में जुटी
जानकारी के अनुसार कलेक्टर के नंबर से जिले के कई लोगों को संदिग्ध संदेश भेजे गए. इसके बाद साइबर सेल को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर विशेषज्ञों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया है और टीम हैकिंग के तरीकों व हैकर के स्थान की तकनीकी जांच कर रही है. उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि कलेक्टर के नंबर से आने वाले किसी भी लिंक, संदेश या कॉल पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "शहडोल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

