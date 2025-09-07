Shahdol Crime: शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला; दारू की जगह पी ली जहर

Shahdol News: शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक शराबी पति ने अपने ही ससुराल में खून की होली खेल डाली. नशे में धुत पति ने रात को सोती हुई पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया. इस दौरान पत्नी को बचाने आया साला भी घायल हो गया. इस घटना के बाद आरोपी ने खुद ही जहर पीकर मौत को गले लगा लिया. यह घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के चरका गांव की है. आरोपी की पहचान संजू उर्फ मनोज कहार निवासी कुमारिया गांव के रूप में हुई है.

दरअसल, पत्नी से आए दिन विवाद और मारपीट से परेशान होकर महिला अपने दो बच्चों के साथ मायके आ गई थी. लेकिन बीती रात आरोपी शराब के नशे में तलवार और जहर की शीशी लेकर ससुराल पहुंचा. रात करीब दो बजे उसने बाहर छुपाई तलवार निकालकर सो रही पत्नी पर हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर बीच-बचाव करने आए साले पर भी उसने वार कर दिया. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. वहीं, आरोपी मनोज ने जेब में रखी जहर की शीशी पी ली. जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.

शराबी पति का अंत

परिजनों का कहना है कि आरोपी पत्नी से लगातार विवाद करता था और इसी के चलते पत्नी मायके आकर रह रही थी. लेकिन मायके में भी उसने हमला कर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया. घरेलू विवाद और शराबखोरी ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. एक तरफ पत्नी और साला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर आरोपी पति अपनी जान देकर इस कहानी का खौफनाक अंत कर गया.

जानिए क्या बोली पुलिस

थाना प्रभारी अरुण पांडे का कहना कि "ब्यौहारी थाना क्षेत्र के चरका गांव में पति ने पत्नी और साले पर धारदार हथियार से हमला किया है. दोनों घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है आरोपी ने इसके बाद जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने तलवार जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है."

रिपोर्ट- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी, जी मीडिया, शहडोल

