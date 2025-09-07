Shahdol Crime: शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला; दारू की जगह पी ली जहर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2912459
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Shahdol Crime: शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला; दारू की जगह पी ली जहर

Shahdol crime news: शहडोल में एक शराबी पति ने अपने ससुराल में जाकर जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान उसने अपनी पत्नी और साले पर तलवार से हमला कर दिया. फिर खुद जहर पी ली. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)
Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)

Shahdol News: शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक शराबी पति ने अपने ही ससुराल में खून की होली खेल डाली. नशे में धुत पति ने रात को सोती हुई पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया. इस दौरान पत्नी को बचाने आया साला भी घायल हो गया. इस घटना के बाद आरोपी ने खुद ही जहर पीकर मौत को गले लगा लिया. यह घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के चरका गांव की है. आरोपी की पहचान संजू उर्फ मनोज कहार निवासी कुमारिया गांव के रूप में हुई है.

दरअसल, पत्नी से आए दिन विवाद और मारपीट से परेशान होकर महिला अपने दो बच्चों के साथ मायके आ गई थी. लेकिन बीती रात आरोपी शराब के नशे में तलवार और जहर की शीशी लेकर ससुराल पहुंचा. रात करीब दो बजे उसने बाहर छुपाई तलवार निकालकर सो रही पत्नी पर हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर बीच-बचाव करने आए साले पर भी उसने वार कर दिया. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. वहीं, आरोपी मनोज ने जेब में रखी जहर की शीशी पी ली. जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.

शराबी पति का अंत
परिजनों का कहना है कि आरोपी पत्नी से लगातार विवाद करता था और इसी के चलते पत्नी मायके आकर रह रही थी. लेकिन मायके में भी उसने हमला कर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया. घरेलू विवाद और शराबखोरी ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. एक तरफ पत्नी और साला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर आरोपी पति अपनी जान देकर इस कहानी का खौफनाक अंत कर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या बोली पुलिस
थाना प्रभारी अरुण पांडे का कहना कि "ब्यौहारी थाना क्षेत्र के चरका गांव में पति ने पत्नी और साले पर धारदार हथियार से हमला किया है. दोनों घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है आरोपी ने इसके बाद जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने तलवार जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है."

रिपोर्ट- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी, जी मीडिया, शहडोल

ये भी पढ़ें- एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. क्राइम की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

shahdolcrime news

Trending news

mp news
ग्वालियर की मशहूर पानीपूरी! यहां रोजाना 10 लाख गोलगप्पे चट कर जाते चटोरे
Indore
सोने की खान बनेंगी 38 गांवों की जमीन, इंदौर में 77KM लंबे रिंग रोड का रास्ता साफ
mp news
इंदौर के बाद MP के इस अस्पताल में चूहों का आतंक, पकड़ने के लिए टेंडर हुआ जारी
Balrampur
हिंदू जब तक शांत है तब तक, बलरामपुर में हनुमान मंदिर पर मुस्लिम झंडा लगाने से हंगामा
mp news
नवरात्रि से पहले मंदिर समिति का बड़ा फैसला, मैहर रोपवे 10 दिनों के लिए बंद
chhattisgarh news
मां ने नहीं बनाई मछली की सब्जी, बेटा हुआ नाराज, किया कुछ ऐसा कि कांप गई लोगों की रूह
indore news
PCC चीफ जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, बिजली काटकर घर में घुसे बदमाश
Chandra Grahan 2025
Chandra Grahan 2025: रायपुर-बिलासपुर में चंद्रग्रहण की क्या है टाइमिंग?जान लीजिए अभी
mp news
विसर्जन शोभायात्रा में खूनी खेल! रस्सी बम फोड़ते समय फटी बंदूक, युवक की हालत गंभीर
ujjain news
महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, जानिए
;