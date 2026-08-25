घर की छत पर मंडरा रहा मौत! शहडोल में घर के बीचों-बीच गाड़ दिया बिजली का पोल, ऊपर से गुजरी 11 KV लाइन

मामला शहडोल जिले के अंतिम छोर पपौंध क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकन्दी के साकेत मोहल्ले का है. यहां एक घर की छत के ठीक बीचों-बीच बिजली का पोल दिखाई दे रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, इसी पोल के सहारे 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन आगे ले जाई गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हाईटेंशन लाइन घरों की छतों के बेहद करीब से गुजर रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस खतरनाक बिजली लाइन के कारण कई लोग करंट की चपेट में आकर झुलस चुके हैं. उनका कहना है कि मामले की शिकायत कई बार संबंधित बिजली विभाग से की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है. ऐसे में घर की छत पर खड़ा यह बिजली का पोल और सिर के ऊपर दौड़ती 11 KV लाइन लोगों के लिए लगातार खतरा बनी हुई है.