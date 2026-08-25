घर की छत पर मंडरा रहा मौत! शहडोल में घर के बीचों-बीच गाड़ दिया बिजली का पोल, ऊपर से गुजरी 11 KV लाइन

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एमपी अजब है, और यहां के अफसरों के कारनामे उसे भी गजब हैं. शहडोल से सामने आई ये तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां बिजली का पोल सड़क या खेत में नहीं, बल्कि एक घर की छत के बीचों-बीच गाड़ दिया गया. इसी पोल के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है. खतरनाक जुगाड़ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
मामला शहडोल जिले के अंतिम छोर पपौंध क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकन्दी के साकेत मोहल्ले का है. यहां एक घर की छत के ठीक बीचों-बीच बिजली का पोल दिखाई दे रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, इसी पोल के सहारे 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन आगे ले जाई गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हाईटेंशन लाइन घरों की छतों के बेहद करीब से गुजर रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस खतरनाक बिजली लाइन के कारण कई लोग करंट की चपेट में आकर झुलस चुके हैं. उनका कहना है कि मामले की शिकायत कई बार संबंधित बिजली विभाग से की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है. ऐसे में घर की छत पर खड़ा यह बिजली का पोल और सिर के ऊपर दौड़ती 11 KV लाइन लोगों के लिए लगातार खतरा बनी हुई है.
बिजली विभाग से ग्रामीणों की मांग मांग
अब ग्रामीणों ने बिजली विभाग से मांग की है कि हाईटेंशन लाइन को आबादी और घरों से सुरक्षित दूरी पर शिफ्ट किया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते इस खतरनाक जुगाड़ को नहीं हटाया गया, तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता. अब देखना होगा कि बिजली विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है.
विभाग को नहीं है खबर
ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ बिजली लाइन का मामला नहीं है, बल्कि इलाके के हर परिवार की सुरक्षा से जुड़ा जनहित का मुद्दा है. उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है. बिजली कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE) डी.के. गुप्ता ने कहा, 'मुझे इस मामले की जानकारी नहीं थी. ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. हम इस मामले की जांच कराएंगे और अगर लापरवाही साबित होती है, तो कार्रवाई की जाएगी.'
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