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घर की छत पर मंडरा रहा मौत! शहडोल में घर के बीचों-बीच गाड़ दिया बिजली का पोल, ऊपर से गुजरी 11 KV लाइन

शहडोल में घर की छत के बीचों-बीच बिजली का पोल और ऊपर से गुजर रही 11 KV हाईटेंशन लाइन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

Written ByPUSHPENDRA CHATURVEDIEdited ByPooja
Published: Aug 25, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:08 PM IST
घर की छत पर मंडरा रहा मौत! शहडोल में घर के बीचों-बीच गाड़ दिया बिजली का पोल, ऊपर से गुजरी 11 KV लाइन

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