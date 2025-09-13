शहडोल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की आपसी झड़प, लेबर रूम में धक्का-मुक्की और धमकी, वीडियो वायरल

MP News-मध्यप्रदेश के शहडोल के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलजे के लेबर रूम में इंटर्न महिला डॉक्टरों ने मरीजों के सामने जमकर हंगामा किया. इसी दौरान एक ट्रेनी डॉक्टर और महिला स्वास्थ्य कर्मी से हाथापाई, गाली-गलौज और बाल पकड़कर खींचतान भी हुई. आपसी झड़प का यह पूरा घटनाक्रम लेबर रूम के सीसीटीवी कैमरे और स्टाफ के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया. पीड़िता ने इंटर्न डॉक्टर पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो लेबर रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं. मेडिकल स्टाफ ने भी मौके पर वीडियो बना लिया, घटना शुक्रवार की है लेकिन वीडियो शनिवार को सामने आया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि हड़बड़ाते हुए डॉक्टर लेबर रूम के भीतर जाते हैं. फिर वहां धक्का-मुक्की करते हैं.

इंटर्न डॉक्टर ने किया हमला

पीड़ित डॉक्टर शिवानी लाखिया ने कहा कि आरोपी इंटर्न डॉक्टर ने उस पर हमला किया और धमकी दी. डॉ शिवानी ने इस संबंध में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि आरोपी इंटर्न डॉक्टर का यह पहला विवाद नहीं है. इससे पहले भी वह विवाद में रह चुकी है. वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी विधायक मनीषा सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में बार-बार विवाद होना गंभीर है. उन्होंने प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की है.

कॉलेज प्रशासन ने मारपीट की स्वीकार

वहीं कॉलेज प्रशासन ने ड्यूटी को लेकर विवाद के चलते मारपीट की बात स्वीकार की है. जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. वहीं पीड़िता डॉक्टर शिवानी और मेडिकल स्टाफ ने आरोपी इंटर्न डॉक्टर के निलंबन और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है. पुलिस और कॉलेज प्रबंधन पर पहले भी ऐसे मामलों को दबाने के आरोप लग चुके हैं.

