 नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिर में भतीजे ने चाची पर किया खौफनाक हमला, पूरे गांव में मची सनसनी
MP Crime News

नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिर में भतीजे ने चाची पर किया खौफनाक हमला, पूरे गांव में मची सनसनी

Shahdol Murder Case: शहडोल के ब्यौहारी में जमीन विवाद के चलते भतीजे ने अपनी चाची की दुर्गा मंदिर में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:13 AM IST
Shahdol Crime News: शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मंगलवार की सुबह ग्राम बराछ निवासी रानी पटेल दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना कर रही थीं. तभी उनके ही सगे भतीजे कृष्ण पटेल ने अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. वारदात इतनी निर्मम थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई. मंदिर परिसर में हुए इस खूनी खेल से पूरा इलाका दहशत में आ गया और लोग चीख-पुकार करते रह गए.

बताया जा रहा है कि मृतका रानी पटेल और आरोपी कृष्ण पटेल के बीच लंबे समय से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया. मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर हुए इस हमले ने न केवल गांववालों को झकझोर दिया बल्कि विवादों की गहराई को भी उजागर कर दिया.

आरोपी मौके से गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते ही ब्यौहारी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. एएसपी अभिषेक दिवान ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. यह घटना समाज में बढ़ते आपसी वैमनस्य और जमीन विवाद की कड़वी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े करती है. (रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल)

