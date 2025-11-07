ऐसी औलाद से भगवान बचाए! कलयुगी बेटे ने की मां की बेरहमी से हत्या, 3 दिन तक शव के साथ सोता रहा

Shahdol Crime News: शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम बरकछ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. उसने मामूली विवाद के बाद अपनी मां सावित्री बाई कोल की लाठी से वार कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तीन दिनों तक मां के शव के साथ उसी कमरे में सोता, खाता-पीता रहा. पूरे गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है.

4 नवंबर की रात जब यह वारदात हुई, तब किसी को भनक तक नहीं लगी. तीन दिन तक घर का दरवाजा बंद रहने और मां-बेटे के बाहर न निकलने पर पड़ोसियों को शक हुआ. उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर महिला का शव पड़ा मिला और बेटा शव के पास बैठा हुआ था. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ चारी ने बताया कि पुलिस को पड़ोसियों से सूचना मिली थी कि घर का दरवाजा तीन दिनों से नहीं खुला. मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई, तो अंदर महिला मृत पाई गई और आरोपी बेटा जीवित था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मानसिक अस्थिरता को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है. एफएसएल टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की गहराई से हो रही जांच

इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति कई दिनों से असामान्य थी, लेकिन परिवार ने इसका इलाज नहीं करवाया. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किस वजह से एक बेटा अपनी मां का दुश्मन बन बैठा. पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या घटना के पीछे कोई और वजह तो नहीं. इस दर्दनाक घटना ने समाज में एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. (रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!