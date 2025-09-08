शहडोल में सब गोल-गोल! 2 महीने में 67,000 के बूंदी समोसे पचा गए सरकारी अधिकारी, खुद देख लीजिए बिल

Shahdol Scam in name of Samosa Boondi: मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी पैसों से हो रहे गड़बड़ घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीते दिनों सरकारी भवन के निर्माण के लिए जारी 1.25 लाख रूपए की ईंट फिर 2 पन्ने की फोटोकॉपी के लिए 4000 हजार का बिल, ये खबरें अभी सुर्खियों में ही थी कि घोटालेबाजी का एक और नया मामला सामने आया है. इस बार कुकर और कुर्सी खरीदने के लिए 53 हजार खर्च किए गए वहीं जलेबी बूंदी के नाम पर करीब 67 हजार रुपए खर्चे गए है.

शहडोल में नया स्कैम

शहडोल जिला धीरे-धीरे घोटालेबाजी का नया अड्डा बनते जा रहा है. यहां सरकारी अधिकारियों की काली करतूत ने भ्रष्टाचार का ऐसा रंग घोला है कि आए दिन शहडोल से गड़बड़ घोटाले की खबरें चर्चाओं में बनी हुई हैं. ताजा मामला शहडोल के गोहपारू जनपद पंचायत की रामपुर गांव का है यहां बूंदी और समोसे के नाम पर 66,950 रुपये का बिल पास किया गया वहीं आंगनबाड़ी के लिए कुकर, कुर्सी खरीदने के लिए 53,000 रुपये का भुगतान किया गया है. ये दोनों बिल एक बार फिर से इंटरनेट पर वायरल हो रहे है.

बिलों पर हो रही जांच की मांग

शहडोल से लगातार आ रही घोटालेबाजी के मामलों के बाद रामपुर के लोगों ने बिलों के जांच की मांग की है. बिलों पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि 2 महीने में बूंदी और समोसे के आड़ में

66,950 रुपए के पांच बिल पास किए गए हैं. वहीं आंगनबाड़ी के लिए कुकर, कुर्सी, गिलास खरीदने के नाम पर 53,000 रुपये के तीन बिल पास किए गए हैं. वहीं होटल मालिक भी इन बिलों पर सीधे जवाब देता नहीं दिखाई दिया है.

2 हफ्तों में इतने घोटाले

ये पहली बार नहीं है जब बिलों के भुगतान के नाम पर सरकारी पैसों का धड़ल्ले से मिसयूज किया जा रहा. इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे मामलों पर जितनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही उतनी ही स्पीड से स्कैम के और नई खबरें सामने आ रही हैं. फिलहाल जिला पंचायत CEO सौम्या आनंद ने इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शहडोल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.