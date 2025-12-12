Advertisement
सरकारी अस्पताल में कंबल और चादर के पैसे दे रहे हैं मरीज, कड़कड़ाती ठंड में वसूले जा रहे हैं पैसे

Shahdol News-शहडोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल में मरीजों को कंबल और चादर तक पैसे देकर लेने पड़ रहे हैं. अस्पताल स्टाफ द्वारा कंबल और चादर के नाम पर मरीजों से 100 रुपए वसूलने की बात मरीजों ने खुद बताई है. अवैध पैसा वसूली के चलते कड़ाके की ठंड के बीच मरीज और परिजन अस्पताल के अंदर रेजिन के गद्दों पर बैठकर समय बिता रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:28 AM IST
MP Government Hospital Fee Controversy-मध्यप्रदेश के शहडोल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य विभाग के सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कड़ाके की ठंड के बीच ब्यौहारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही मरीजों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है, यहां मरीजों को कंबल और चादर तक के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं. मरीज कंबल और चादर पैसे देकर ले रहे हैं. जबकि शासकीय अस्पतालों में शासन द्वारा सभी सुविधाएं निशुल्क देने के स्पष्ट निर्देश हैं. 

अस्पताल स्टाफ मरीजों से वसूल रहा है पैसे
मामला शहडोल जिले के ब्यौहारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां शासन द्वारा निशुल्क दी जाने वाली सुविआएं भी अब कीमत पर मिलने लगी हैं. अस्पताल स्टाफ द्वारा कंबल और चादर के नाम पर मरीजों से 100 रुपए वसूलने की बात सामने आई है. मरीजों का कहना है कि उनसे कंबल और चादर के लिए पैसे लिए जा रहे हैं. कड़ाके की ठंड के बीच मरीज और उनके परिजन अस्पताल के भीतर रेजिन के गद्दों पर बैठकर समय बिता रहे हैं. 

मदद की जगह पैसे मांगता है स्टाफ
शहडोल इस समय मध्यप्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में शामिल है, ऐसे में अस्पताल की यह लापरवाही और भी गंभीर हो जाती है. जब मरीजों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में कंबल के लिए भी पैसे देने पड़ते है. स्टाफ मदद करने की बजाय पैसा मांगता है. अस्पताल में इलाज कराने आई मरीज श्याम कली ने बताया कि अस्पताल से कंबल और चादर नहीं मिला, वह घर से ठंड से बचने के लिए कपड़े लेकर आईं हैं. मरीज दयाराम कोल ने बताया कि अस्पताल की तरफ से उन्हें न तो चादर दिया गया और न ही कंबल. अस्पताल स्टाफ से जब उन्होंने मांग की तो उनसे 100 रुपए की मांग की गई. आलम यह है कि मरीज ठंड से बचने के लिए घरों से कंबल लेकर इलाज कराने आ रहे हैं. 

ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीज परेशान
सरकारी अस्पताल में लचर व्यवस्थाओं के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है और सरकारी सुविधाओं का खुला दुरुपयोग हो रहा है. गरीब और दूर-दराज से आने वाले ग्रामीण मरीज सबसे ज्यादा परेशान है. अस्पताल में इलाज कराने आए गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है. इस मामले को लेकर ब्यौहारी BMO निशांत सिंह परिहार का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. 

पैसा वसूलना कानूनन अपराध
शासन द्वारा इस तरह की सुविधाएं के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बावजूद इसके ब्यौहारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की मनमानी कई तरह के सवाल खड़े करती है. ठंड से जूझते मरीजों से कंबल के नाम पर पैसा वसूलना न केवल अनैतिक कार्य है बल्कि कानूनन अपराध भी है. फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट-पुष्पेंद्र चतुर्वेदी

