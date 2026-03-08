एमपी के सबसे बड़े जमीन घोटाले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार, साढ़े 15 करोड़ गबन का आरोप

Shahdol Land Scam Case: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बहुचर्चित रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल की बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लगभग 15 करोड़ 39 लाख 80 हजार रुपये के गबन के आरोप में लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी अब्राहम क्रिस्टी और पूर्व परियोजना अधिकारी प्रयास कुमार प्रकाश को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. यह पूरा मामला कोतवाली शहडोल में दर्ज अपराध क्रमांक 870/22 से जुड़ा है. पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के भू-माफियाओं और जालसाजों में हड़कंप मच गया है.

इस पूरे मामले की जड़ें अस्पताल की 13 एकड़ बेशकीमती भूमि से जुड़ी है, जिसे लीज के नाम पर करोड़ों रुपए में खुर्द-बुर्द कर दिया गया. जांच में सामने आया कि अस्पताल की इस सुरक्षित भूमि को अवैध तरीके से बेचकर वहां आज बड़े-बड़े शोरूम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित किए जा रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन की बंदरबांट में शहर के कई रसूखदार और प्रभावशाली लोगों के नाम भी शामिल हैं. पुलिस अब इन सफेदपोश खरीदारों की भूमिका की भी सूक्ष्मता से जांच कर रही है.

FIR से मिली जानकारी

एफआईआर से मिली जानकारी के मुताबिक, रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए वर्ष 2012 में एक समझौता तैयार किया गया था. यह समझौता संस्था और प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच हुआ था, जिसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी विशिष्ट व्यक्तियों को सौंपी गई थी. इस MOU में वित्तीय प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम और शर्तें निर्धारित की गई थीं. हालांकि, आरोपियों ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अस्पताल की संपत्ति और संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए जमकर दुरुपयोग किया.

पुलिस जांच में पुष्टि

पुलिस जांच में पुष्टि हुई है कि अस्पताल के बैंक खातों और वित्तीय संसाधनों का उपयोग नियमों के विरुद्ध किया गया, जिससे संस्था को 15 करोड़ रुपये से अधिक की भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ. इस गबन और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रयास कुमार और अब्राहम क्रिस्टी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. चार साल पुराने इस मामले में हुई इन गिरफ्तारियों ने न्याय की उम्मीद जगाई है और प्रशासन के सख्त रुख को स्पष्ट किया है.

रिपोर्टः पुष्पेंद्र चतुर्वेदी, शहडोल

