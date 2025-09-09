युवक ने ऑनलाइन मंगाया पिज्जा, बॉक्स खोलने पर रह गया भौचक्का, तुरंत की शिकायत

Shahdol News-शहडोल में एक पिज्जा में छह से ज्यादा कॉकरोज रेंगते हुए मिले हैं. युवक ने डोमिनोज पिज्जा और कुछ अन्य सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था. डिलीवरी लेने के बाद जब बॉक्स खोला तो उसमें कॉकरोच रेंगते हुए मिले. इस घटना के बाद कर्मचारियों ने गलती मानी और पैसा वापस करने और दूसरा पिज्जा देने की पेशकश की.
MP News-मध्यप्रदेश के शहडोल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां डोमिनोज कंपनी के एक पिज्जा में 6 से ज्यादा कॉकरो रेंगते हुए. पिज्जा पर रेंगते कॉकरोज को देखकर युवक की आंखें फटी रह गईं. युवक बृजेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत फूड एंड सेफ्टी अफसर से की है. हालांकि इस घटना के बाद जब वह स्टोर पहुंचे तो स्टोर पर मौजूद कर्मचारियों ने अपनी गलती मानी और उन्हें पैसे वापस करने और दूसरा पिज्जा देने की पेशकश की लेकिन दोनों ही ऑफर बृजेंद्र ने ठुकरा दिए.
ऑनलाइन किया था ऑर्डर
दरअसल, शहडोल सीएसपी महेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने सोमवार रात डोमिनोज पिज्जा और कुछ अन्य खाने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था. कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय ने उनके घर सामान पहुंचा दिया. उन्होंने जब पिज्जा का बॉक्स खोला, तो उसमें 6 से ज्यादा कॉकरोज रेंगते हुए मिले. घटना के बाद वे डोमिनोज स्टोर पहुंचे. उन्होंने पिज्जा और कॉकरोज दिखाए तो कर्माचारियों ने गलती मानते हुए पैसे वापस करने और दूसरा पिज्जा देने की पेशकश की. हालांकि, बृजेंद्र नो दोनों ऑफर ठुकरा दिए.
मामले की शिकायत दर्ज कराई
यह पूरा घटना सोमवार रात की है. बृजेंद्र ने रात होने के कारण अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं की. उन्होंने मंगलवार सुबह फूड एंड सेफ्टी अफसर से फोन पर संपर्क कर मामले की शिकायत दर्ज कराई. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिल गई है. उन्होंने युवक से लिखित शिकायत मांगी है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
मिलावटी या खराब खाना मिलने पर क्या करें
अगर आपको मिलावटी या खराब मिलता है तो आप ये कर सकते हैं.
